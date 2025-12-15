政治，就是要看透看開，更要看破

[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）

2026年台北市長選舉，國民黨當然是蔣萬安爭取連任，民進黨要找誰還在思量，除吳怡農外沒有人請纓，不像台南市、高雄市擠破頭，這是人性，會贏的誰都搶，可能當砲灰的就閃遠一點，有趣的是綠營最有挑戰力的人選，卻是不要選的王世堅，他的民調支持率遠優於其他黨內潛在人選。

吳怡農請纓參選2026年台北市長選舉，王世堅的民調支持率卻遠優於其他黨內潛在人選。（圖／吳怡農臉書）

王世堅受訪時強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站；「沒意願選市長」，不奇怪，一些怯戰，巴巴等著其他位置，如國營事業董事長或入閣的人，也會這樣講，但「把立委當成個人政治生涯最終站」卻是充滿智慧，玩政治就是要看透看開，更要看破。

玩政治和玩股票、買彩劵一樣，都不是「操之在我」，決定權在選民和老闆，選民要經營，老闆更要經營，但經營歸經營，趙孟之所貴、趙孟能賤之，玩過選舉的人都知道，選民和老闆都同樣無情，陳水扁第一任台北市長，市民滿意度超過80%，但1998年還是選輸馬英九；至於老闆更是親疏有別，必須時刻等待「關愛的眼神」，沒有關愛眼神，民調再高也沒有用。

台灣選舉越來越庸俗化，第一次選舉是在日治時代，昭和10年（1935）的議員選舉，當時參選的候選人都是有頭有臉的仕紳，候選人的頭仰著比選民高，所以沒有買票請客這回事，更不會罵人，候選人都懂得愛惜羽毛，當議員一任四年，當人可要當一輩子，當人當然比當議員重要；日治時代共有兩次選舉，另一次在1939年，接著進入戰時體制，選舉就沒有了。

戰後國民黨時代，國民黨透過選舉拉攏本省菁英，經由入黨、提名、當選，納入黨國體制，經由「二重侍從主義」的模式，給予好處，讓這些菁英回到地方經營自己的樁腳，形成地方派系，彼此制衡，以台制台；現在檯面上的政治世家，很多都是這樣傳承下來的，但在這樣的黨國體制下，提名權操之在地方黨部主委，通常這些高級黨工都會要求「提前（錢）來見」，出示財力證明，能不能選一樣不是「操之在我」，不看透，行嗎？

早年曾有位國民黨籍的漁業團體增額立委，擁有幾十艘漁船，每選一次就賣掉幾艘漁船，越選漁船越少，最後沒漁船了，黨也不要他了，花自己的錢替國民黨鞏固政權，可真想不開；這種想不開的人還很多，1991年台北市一位開高普考補習班的人，透過文宣，人設包裝為「孝子」，國民黨提名參選國大代表，當選了；隔年有立委選選，他認為國代無功能，又要選立委，結果落選，他開補習班，當時據說身家有二億元，經過兩次選舉，不但二億元花光光，還跟地下錢莊借了數億，只好跑路；此君被名利矇了頭，想不透也想不開。

不只男人熱衷選舉，女生也不例外，1991年國代選舉，民進黨在台南提名一位家裡賣虱目魚粥的女生，和國民黨提名的世家媳婦爭取一席婦女保障名額，這位女生以「平民戰貴族」的對比定位，打贏了，從此一腳踏入了選舉漩渦，起起伏伏，直到2022年退出，贏了選舉輸了青春，又如何？

90年代民進黨還有一位美女戰將，台大政治轉法律系，政治世家，父親是台北市議員，曾參與520農民運動，1991年當選國代，活躍於90年代政治圈，2002年和政治夥伴結婚，後因家暴離婚，其前夫是台大醫學院畢業，但因熱衷政治而未考取醫師執照；2009年有人看到他們夫婦在新店拾荒，她淡然表示拾荒沒什麼不好；一對璧人，金童玉女，如果不玩政治，人生完全不同。

現在很多年輕美女議員，藍綠皆有，選前看來聰明清純可愛，當選後為爭取媒體曝光，伶牙俐齒質詢首長，得理不饒人，不得理也不饒人，一任下來全變成面目可憎的潑婦，果然相由心生；電視政論節目的名嘴亦然，就是選邊站要硬坳，希望引來「關愛的眼神」，爭取黨的提名。

相形之下王世堅就可愛多了，他評論蔣萬安「中規中矩」，一點也不像民進黨政治明星對藍營政敵的評論，王世堅「把立委當成個人政治生涯最終站」，既不要更上層樓，就不需講違心之論，去博聲量或爭取「關愛的眼神」；政治就是這麼回事，無所求就會無所懼，這是《金剛經》說「無所住而生其心」。

不管是當官還是當議員都有任期，但當人可要當一輩子，不要為了有任期的位置，或因位置帶來的名與利，賠了青春、家庭、健康與人性，最後變成連自己也討厭自己，政治要玩，就要看透看開，更要看破。

