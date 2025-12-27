政爭衝擊憲政體制 期待朝野各退一步

賴清德總統上任後，朝野針鋒相對，不斷升級。圖為立法院院會，藍白提出彈劾賴清德總統案，民進黨立委在議場內高舉標語要求速審總預算。（本報資料照片）

賴清德總統上任後，朝野針鋒相對，不斷升級，在2025年底已拉高至憲法層次，許多過去不曾被討論過的憲政爭議，紛紛浮上檯面，朝野各執一詞，互控毀憲亂政，對立升溫，國家發展因朝野角力而受限，國家有陷入空轉之虞。

2024年大選後，政局「朝小野大」，而賴清德拒絕多數黨組閣，引發行政與立法激烈攻防。立院祭出法案及預算審查強力制衡，行政權則在覆議、釋憲等憲政手段之外，暴衝出法界爭論不休的「不副署」風波。近期更發生大法官人數不足仍強行判決、甚至排除異議意見等亂象，憲政體制面臨嚴峻考驗。

自2024年5月20日賴政府上任以來，憲法爭議已持續近2年，不同政治立場對中華民國憲法及法律的解釋天差地遠，最糟糕的是缺乏具公信力的仲裁者能夠平息爭端，爭議因此無限循環擴大。

2026年度中央總預算至今仍未能在立院審查，立院本會期即使延長至1月底，依目前朝野僵局，能完成三讀的可能性微乎其微，明年度推行政策恐怕相對困難，而朝野仍把目標專注在政治惡鬥與選舉造勢，若非台灣高科技業夠爭氣，這樣鬧下去國家可能早被搞垮，朝野應各退一步，攜手為民謀福利才是正道。