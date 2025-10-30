政策分歧路線多 荷蘭籌組新內閣長路漫漫

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾30日專電）荷蘭國會大選結果尚未出爐，然而極右派自由黨（PVV）與中間派民六六黨（D66）成為國會兩大黨已是定局。雖然不確定由誰領導籌組聯合政府，但各政黨路線不同，過程勢必波折，恐無法如部分人所願，在耶誕節前夕完成組閣。

荷蘭國會大選的開票作業持續進行，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨與葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨在總得票數上拉鋸，差距僅在數票之內。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，自由黨與民六六黨仍在競爭成為國會最大黨，不過目前由葉騰出面籌組聯合政府的態勢相對較高。一般預測，這個執政聯盟將由民六六黨、保守派基民黨（CDA）、中右翼自民黨（VVD）以及綠色左翼黨－勞工黨（GroenLinks-PvdA）組成，4黨合計的席次可能達86席。

然而這個理想中聯合架構仍受到不小挑戰，其中自民黨黨魁耶希爾格茲（Dilan Yesilgöz）在競選期間就一再強調，不會與綠色左翼黨－勞工黨一起入閣。此外，自民黨部分的「房貸利息政策」態度也與其他3黨相左。

分析指出，若上述4黨聯合政府構想破局，葉騰可能向「正確答案2021（JA21）」尋求協助。這個政黨被預估在今年的國會選舉中，可以拿到9席。

雖然兩黨的政見幾乎找不到相似點，在一些重要議題的立場南轅北轍，然而JA21的黨魁伊爾德曼斯（Joost Eerdmans）明確表態渴望參與執政，因此為了入閣，可能願意放棄部分政策主張。

有多個政黨事先宣告，不會與自由黨合作，這使得由自由黨領導組閣的可能性，一開始就大幅下降，即便自由黨將成為國會前兩大黨之一。

荷蘭許多政黨在選前都曾表態，希望能在耶誕節組成新的內閣，但由於各種條件限制、路線與政策衝突，組閣談判勢必形成一場漫長的耐力賽，這樣的期盼有很大的可能落空。（編輯：張芷瑄）1141030