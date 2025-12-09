政策寬鬆、AI續攻 中信銀：明年全球製造業將迎再擴張行情

〔記者李靚慧／台北報導〕2026年即將到來，全球投資市場將如何表現？中國信託銀行發布最新投資展望指出，明年市場將由政策寬鬆、製造業景氣循環翻揚，以及AI資本支出延續三大動能帶動，全球經濟有望維持「溫和成長」格局，股債行情可望延續。不過，中信銀也「示警」AI泡沫、地緣政治變數與政府財政可持續性疑慮擴大3大風險，建議投資人採「成長核心、多元配置」策略因應。

中信銀「2026年投資展望」指出，今年市場深受美國降息節奏與川普關稅政策不確定性等因素干擾，但AI投資鏈跨國加速布局、各國關稅談判進展等因素，仍提供股債資產表現契機。展望2026年，中信銀認為，在主要經濟體財政與貨幣政策雙雙偏向寬鬆、通膨趨於穩定、企業端庫存回到低檔，全球需求與製造業循環將重新啟動，帶動下一波景氣溫和復甦。

除了政策面拉動，中信銀指出，AI算力競賽仍在持續升溫，企業資本支出維持高速，電力、儲能增產需求強烈，使AI成為推升製造業進一步擴張的核心力量。也因AI高度依賴關鍵半導體與能源，中信銀預期，美國在「美國再造」戰略下，將持續強化能源礦業、AI半導體等戰略資源掌握能力，並成為明年全球股市表現的核心市場。

區域配置上，中信銀建議2026年股市布局以「美國為核心」，同時留意受惠於財政擴張的歐洲、日本，以及具製造替代與資源優勢的新興市場，包括台灣、韓國、印度、東協、巴西與澳洲等國家。債券方面，受惠於高殖利率，與預期聯準會將在明年降息3碼，投資級債仍具吸引力；而製造業重啟也有利新興市場高收益債與主權債表現。

在匯市方面，中信銀預估，隨全球採取寬鬆政策，美元動能將因利差收斂而放緩，高息成熟貨幣與可能受政策扭轉的部分新興貨幣將成為投資亮點。

整體而言，中信銀認為，2026年投資市場雖具備良好成長條件，但同時存在AI泡沫、地緣政治變數與政府財政可持續性疑慮擴大等3大風險。建議投資人除布局成長動能外，也應適度分散，包括配置高品質債券、貴金屬與部分避險型基金，以維持資產組合的穩健度。

