政策急轉彎！才喊「使用者付費」 陳其邁端午餐免費+獎金加碼

台北市長蔣萬安宣布推動學校營養午餐全面免費，多縣市跟進。高市府教育局昨強調，免費午餐曾遭監察院糾正，將維持「使用者付費」；未料不到一天政策急轉彎，高雄市長陳其邁今（1/8）宣布，115學年度起公立國中小營養午餐全面免費，並同步加碼教師行政工作獎金1.5倍，引發熱議。

教育局原先指出，依《國民教育法》，學校午餐屬代收代辦費，過去全國免費午餐因制度與財務永續問題遭監察院糾正，多數縣市回歸使用者付費，強調將資源聚焦弱勢學生全額補助，以兼顧公平與教育經費效益。

教育局進一步指出，市府已持續加碼補助，自113學年度起編列1.4億元，每位學生每餐補助4元；114學年度起每年再投入5800萬元，提供國小學童每週一次乳品；另規劃於115年自籌4.5億元，確保學校午餐持續使用「三章一Q」的國產可溯源食材，在不增加家長負擔下維持品質。

豈料，教育局才強調「使用者付費」，市長陳其邁今天就正式宣布重大政策轉向，自115學年度起，全市公立國中小學營養午餐全面免費，預估每學年新增18億元經費，嘉惠約18萬名學生，另因應教育部導師費調整，將加碼學校教師行政工作獎金1.5倍，配合導師費發放時程同步實施，慰勞校園行政人員。

教育局長吳立森說明，市府長期關注學生營養與家長負擔，此次政策是在既有補助與品質管控基礎上全面升級，並同步確保午餐食材符合三章一Q標準。

