政策控？！邱議瑩「6大政策」看板超吸睛

▲ 民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，日前在高雄中央公園附近懸掛全新看板，以十餘項政見為設計基底，環繞著邱議瑩與陳其邁同框和「高雄要贏，選邱議瑩」的核心資訊，非常吸睛。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，日前在高雄中央公園附近懸掛全新看板，以十餘項政見為設計基底，環繞著邱議瑩與陳其邁同框和「高雄要贏，選邱議瑩」的核心資訊，非常吸睛，許多路過的市民紛紛停下腳步討論、拍照，成為近日高雄政壇的熱議焦點。

▲ 邱議瑩與陳其邁同框和「高雄要贏，選邱議瑩」的核心資訊，非常吸睛，許多路過的市民紛紛停下腳步討論、拍照，成為近日高雄政壇的熱議焦點。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩表示，過去數週開了六場政策說明會，提出數十項政見，相當多政見獲得市民朋友很大的迴響，因此決定設計成看板，懸掛在中央公園附近的醒目地點，以動漫的風格來呈現，希望能吸引更多市民的目光。

一名男性市民表示，看板風格是「新世紀福音戰士」的經典設計風格，一眼就能認出來，白底搭配紅字跟原作的黑底白字相比，有另一種不同的感受，但都同樣很吸引目光。對於其中大巨蛋結合造鎮計畫的政策很感興趣，會想瞭解進一步的資訊。

也有經過的路人說，這樣的看板一開始會有視覺上的衝擊，也有一種在玩遊戲的感覺，反而會去仔細看有哪一些政策文字，因為家裡有使用敬老卡的長輩，看到邱議瑩提出敬老卡點數加碼的政見，覺得很實用；也希望智慧遮陽傘的政策能早日推動，畢竟高雄夏天的太陽真的很可怕。

邱議瑩團隊也說，政策看板涵蓋「六大願景」安居、樂業、文教、生活、安養、安全中的重點政策，大約佔目前已提出全部政策的四分之一，未來會持續透過各種方式讓市民朋友更加認識六大願景的各項內容。

