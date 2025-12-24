政策更貼近民意！ 高虹安宣布敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

【記者張沛森／竹市報導】新竹市長高虹安今天（24日）宣布即日起開放4類對象申請代買資格，並自明年1月1日起讓家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長者與身障者在農會及藥局代買，讓政策美意更貼近市民需求、幸福更加有感，打造人人都能安居樂活的友善城市。

高虹安表示，她上任後積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，積極擴大敬老卡與愛心卡的使用範圍，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」作為推動原則。目前敬老卡持卡人數已達6萬4,170人，佔竹市65歲以上老年人口的87%，今年累計服務突破232萬人次，使用點數率也從112年的8%，顯著提升至今年突破40%，充分展現政策推動的成果與市民的高度肯定。

高虹安說，她在走訪地方時常聽到長輩反映雖然持有敬老卡，卻因身體狀況不佳或行動不便，無法親自外出使用相關福利。為讓每位長輩都能享有政策照顧，市府自明年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買，包含接受住宿式機構服務者、領有身心障礙證明且註記「必要陪伴者優惠措施（國內大眾運輸工具）」、有近2年長期照顧管理中心提供之失能評估結果通知書（2級至8級）者、領有醫院或診所開立之診斷證明並由受託人切結者。即日起家屬就可以到區公所申請代買資格，並自明年1月1日起開始使用。

高虹安指出，市府明年將推出「愛老津貼」，針對截至申請日當日已連續設籍竹市滿10年以上，未領安老津貼且符合排富條件的65歲以上長輩，加發1萬元津貼，表達對長輩長年付出的感謝。竹市是一座年輕、有活力且充滿愛的城市，市府不僅照顧年輕世代，更將持續以實際行動守護每一位長輩，歡迎各界協助將相關資訊傳遞給有需要的長輩朋友，讓更多市民感受到市府的用心與努力。

新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買。新竹市府提供

