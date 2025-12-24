政策未鬆、供給續增 房仲：2026年房市量盤整、價緩跌

今年房市冷颼颼，永慶房產集團今天(24日)表示，在房市政策持續管制、新屋供給量逐步放大的情況下，2026年房市將回歸理性供需，整體呈現「量盤整、價緩跌」格局，短期內仍難確認市場是否已落底。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，根據內政部統計，2023至2025年間新屋開工量約38萬戶，若以開工後3年完工估算，2026至2028年恐迎來約32萬至36萬戶的新屋完工潮。另一方面，近年建照與新屋開工量維持高檔，但預售市場買氣明顯降溫，未來市場供給壓力將持續升高。

他表示，自去年7、8月房貸緊縮、9月央行第七波選擇性信用管制上路後，預售屋交易快速降溫，今年4月以來，預售屋交易量已連續7個月低於4,000件。在高開工量、去化速度放緩下，初估未來3年建商待售餘屋量恐累積約8萬至10萬戶，成為壓抑房市的重要因素。

展望2026年房市，葉凌棋點出四大關鍵變數，包括國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給，短期內仍難確認市場是否已落底。他說：『(原音)我想在落底與否呢，還要看未來影響房市的四個大面向。首先，國內外的政經局勢仍然有相當大的變數，包括AI市場的變動、關稅的後續效應、國內政策還有其他幾個重要因素都可能影響，所以是不是房地產市場落底，尚未確認。』

由於2025年交易量年減幅將創史上最大，約年減25%左右，呈「量急縮、價小跌」，葉凌棋預估2026年全年房屋交易量約25.1萬至26.4萬棟，與2025年相較，將落在年減3%至年增2%區間，呈現「量盤整、價緩跌」，市場仍以首購、自住族群為主。

房價方面，他指出，在信用管制未鬆綁、民眾看跌預期仍在下，2026年房價仍有修正空間，但屬於緩跌格局，且「區域分化」現象明顯。在剛性需求較強的區域，房價跌幅預估約3%至5%；在供給量較大的區域，房價修正幅度則可能擴大至5%至7%。

對於明年是否是好的購屋時機，葉凌棋指出，歷經近1年半的市場調整，消費者已逐漸適應目前房貸環境，包括房貸利率站上2.3%、平均貸款成數約7成。在新青安政策持續推動下，首購族議價空間相對友善，可審慎進場；至於換屋或投資型買方，則建議拉長觀察期，擇優選擇合適物件。(編輯：陳文蔚)