政策殺人？咖啡冠軍遭輾斃「頭卡安全帽」 交通局回應了

就讀台南某大學的21歲唐姓男大生，被視為咖啡界的明日之星，認真追夢，未料跨年夜卻在高雄前鎮中華五路遭遇死亡車禍，令家屬悲慟不已，並指出是道路設計問題，將提國賠。高雄前鎮區振興里里長鍾明憲痛批，這是道路縮減的政策殺人，「如果要申請國賠，里長願意出庭作證」。對此，交通局也做出回應了。

車禍前完成道路縮減 里長批「政策殺人」

鍾明憲直言，這場車禍是「政策殺人」，中華五路行經新光路道路縮減，2025年11月交通局重新劃線道路更縮減，車流量大加上車道寬度不足，他前後找了2位議員會勘，交通局說「看車禍狀況再檢討」，堅持不調整，找媒體報導也沒用，「現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？政策殺人，如果要申請國賠，里長願意出庭作證」。

鍾明憲表示，死亡車禍發生的隔天，黃彥毓議員便找來交通局副局長會勘，達成3點共識，包含劃機車道虛線引導、縮小左轉車道、公車站往南移，不過車道還是會比原來的窄，且槽化線只會縮減一點點，另外，後續將由交通局承擔傷亡責任。

交通局：持續優化道路設計

對此指控，交通局回應，本案路段是根據交通部道路設計標準，以「科學分流、速度管理」調整而來的，研究顯示過寬的車道容易誘使駕駛加快速度，反而會增加事故風險，本案肇因為大型車輛視線盲區，交通局除將配合警方釐清整起事故，亦將持續滾動式優化相關道路設計。

死者「頭部變形」卡安全帽

另據《三立新聞網》報導，唐男騎車行經中華五路時遭到大貨車輾過，當場身亡，由於頭部嚴重變形，安全帽無法立即從遺體上取下，就這樣放置整夜後，才於隔天驗屍時，以剪刀破壞拿下，心碎的唐母不敢看照片認屍，唐父則是人在外地趕不上，最終由朋友代為認屍。

