政策源於生活 何志偉：讓政治回歸生活，讓民眾意見展現價值

如何讓政治回應人民真實需求、縮短公民與公共事務之間的距離，成為當前民主治理的重要課題。總統府副秘書長何志偉近日接受媒體專訪時指出，政治不應只存在於選舉期間，而是時時刻刻發生在日常生活中，唯有讓政治回到生活本身，才能減輕民眾對政治的疏離感。

何志偉表示，政治人物與一般市民並無不同，同樣面對生活壓力與現實困境，因此更應從人民的生活經驗出發思考政策。他指出，許多公共政策的起點，其實來自日常對話與基層聲音。備受關注的TPASS通勤月票政策，最初便源於他與市民朋友一段半小時的生活交流，反映出傾聽民意對政策形成的重要性。

廣告 廣告

他強調，政治的範疇不僅限於宏觀議題，從街道水溝、路燈維修，到交通壅塞與整體經濟壓力，皆與市民生活息息相關，也是政治應回應的核心問題。

↑圖說：總統府副秘書長何志偉受訪指出，政治不應只存在於選舉期間，而是時時刻刻發生在日常生活中，唯有讓政治回到生活本身，才能減輕民眾對政治的疏離感。（圖片來源：資料畫面）

在制度面向上，何志偉主張，地方首長應建立更開放、即時的溝通機制，例如定期進行直播式問答，讓市民能直接表達意見，促進資訊透明與對稱。他認為，當中央、地方與民眾之間的資訊流動更順暢，年輕世代對公共事務的關注與參與，也會自然提升。

何志偉指出，政治的本質是「人的世界」，關鍵在於理解需求、傾聽聲音。專業固然重要，但若缺乏對人民處境的理解，再完整的構想也難以轉化為可行政策。他也提醒，政治人物並非遙不可及，在地方活動、宗教場合或社區聚會中，民眾只要願意開口，意見就有被聽見的機會。

此外，他透露，總統府平均每月收到約5,000封民眾來信，內容涵蓋生活困擾、政策建議與各類公共議題。為有效回應龐大民意，總統府亦運用人工智慧技術協助整理與分類來信，確保重要聲音不被忽略，並作為政策研擬的重要參考。

何志偉認為，唯有讓政治真正回歸生活，讓民眾感受到自身意見具有價值，才能激勵更多人成為公共參與者。當更多人願意在日常中發聲，政治才能發揮引導社會前進、推動未來發展的力量。

更多品觀點報導

何志偉推動政策獲桃園市民肯定 TPASS滿意度近8成

桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生

