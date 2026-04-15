政策溝通效率、誠意在哪？周玉蔻指部會「約訪一直拖」：再這樣下去我要出席記者會了「考慮重回採訪戰場！」

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近日國防部軍購議題、勞動部印度移工等各項議題持續延燒，主持廣播節目「新聞放鞭炮」的資深媒體人周玉蔻今（15）日表示，某中央部會長官對她的電台約訪一直拖拖拉拉，再這樣下去，她就要出席他們部會記者會了，「Coco正義大鬧記者會可是盛名在外的啊！」

「喂！賴卓率領的中央某部會不要逼我『大鬧』記者會啦」，周玉蔻今日在臉書發文表示，為了一個重要的議題，中央政府某部會相關首長官員對於他們的電台約訪，一直拖拖拉拉、公文來來往往。

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周玉蔻再說，她昨天跟中間幫忙連繫的好朋友說，請他轉告對方，「再這樣下去，姊姊我就要去出席他們部會的例行記者會啦！」

「哇啦啦啦！Coco正義大鬧記者會可是盛名在外的啊」，周玉蔻最後說，她考慮回到第一線採訪戰場中，因為記者會現場提問、AI無法取代。

（圖片來源：周玉蔻臉書、網路）

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