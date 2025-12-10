政策發表會場次比對手少？林岱樺強調政見與其他人有區隔

林岱樺10日舉行首場政策說明會。（洪靖宜攝）

角逐民進黨高雄市長提名的立委林岱樺，今（10）日下午於高雄軟體科學園區舉行首場政策說明會，提出3大護國產業、5大區域規畫。但相較對手邱議瑩已舉行6場政策發表會，林岱樺說，自己政見與其他人有區隔，並不講現有政績，是如何從解決城市問題由下而上擘劃市政。

林岱樺舉辦首場政策說明會，提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，包含前交通部長賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、高雄市前捷運局長吳義隆等人均出席。

林岱樺提出，高雄未來不再是首都的配角，而是「台灣經濟成長的領頭羊」，她提出明確城市GDP等目標，也強調在她的產業規畫下，高雄將迎接「訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢」。

她公布政策主軸，以「三大護國產業」科技、軍工與海洋為核心，並提出「五大區域亮點」，強調高雄各區找到定位、共享進步，真正落實「高高平」，完整高雄下一個十年城市藍圖。

但相較對手邱議瑩已辦理多場政策說明會，林岱樺強調自己的政見跟其他參選人是有區隔，不講現有中央地方政績，而是延續市政之下，未來如何解決高雄的問題，她也特別提到傳統產業的國際布局，就是她與跟其他人最大區隔，如何從解決城市問題由下而上擘劃市政，立足高雄放眼全球布局，是不同政策方向，她首場只講產業，未來還會辦1至2政見發表會。

