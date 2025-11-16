政策說明會移師岡山談願景 賴瑞隆：團結才能成就高雄

賴瑞隆(右二)強調，團結才能成就高雄、團結才能延續光榮，他將以實績與願景凝聚眾人成最大公約數，與高雄隊攜手打造更好的家園。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆持續深入基層、傾聽民意，今(16)日晚間移師岡山舉辦「來呦！隆作伙」政策說明會。在地立委邱志偉、資深媒體人王瑞德、多位議員及跨黨派里長皆到場力挺，場面溫馨熱烈。賴瑞隆強調，團結才能成就高雄、團結才能延續光榮，他將以實績與願景凝聚眾人成最大公約數，與高雄隊攜手打造更好的家園。

賴瑞隆指出，自投入初選以來已在大高雄辦理超過百場基層座談及掃市場，這段時間一步一腳印，走遍社區、村落、漁村、客庄與部落，深刻感受市民對高雄持續進步的期待。他有信心擔任好「桶箍」的角色，團結全黨、市民，未來持續以最大的努力與誠意，以民為本，把民意轉化為推動建設的動力。

廣告 廣告

賴瑞隆提到將與地方民代攜手大力建設北高雄，讓大高雄均衡發展。同時，他也將以10年五星政務官、10年第一名立委的實績，結合前瞻遠見的格局與高度執行力的魄力，以及穩健溫暖的特質，凝聚所有力量開創城市新未來。

邱志偉表示，賴瑞隆年輕、認真有成績，且獲得公督盟連續評鑑19次優秀立委創下紀錄。他呼籲，支持賴瑞隆使其延續陳其邁市長的優秀市政，使高雄成為更宜居進步的城市。最後，邱志偉也笑著說「信賴的最好」。

王瑞德指出，今天已是這半年來第19次專程來高雄為賴瑞隆加油打氣，為的就是向大家唯一推薦最優秀的人選。他也強調，國民黨修惡《財劃法》造成高雄實質損失上百億，市民支持最重視高雄權益、率先提案的賴瑞隆就是向藍營討公道。

市議員參選人蔡秉璁以曾任經濟部幕僚的視角稱讚，賴瑞隆擔任立委時，對於有關人民權益福祉的事，經常開會議監督部會政策推動，相信他當市長會用最認真的態度推動每項市政。

這次座談會由邱志偉、王瑞德、市議員黃明太、陳明澤、簡煥宗、何權峰、黃文志、邱俊憲、張博洋及議員參選人蔡秉璁、黃偵琳等人出席，大高雄里長聯誼會亦率領多位跨黨派里長及社團代表參與，眾人喊出「高雄隊作伙支持賴瑞隆」，展現地方高度團結的意向。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場

高市府不道歉、不爭取、不報告 議會國民黨團重申：繼續霸占主席台！

在地立委邱志偉、資深媒體人王瑞德、多位議員及跨黨派里長皆到場力挺賴瑞隆。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆(中)岡山舉辦政策說明會，進場時受到群眾熱烈歡迎。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

市議員參選人蔡秉璁(右)表示賴瑞隆(左)當市長會用最認真的態度推動每項市政。 圖：賴瑞隆辦公室/提供