政策轉向！美改軍售順位 不再先到先得

白宮六日說，美國總統川普已簽署行政命令，重新調整美國對外軍售客戶名單的優先順序，未來優先考慮出售軍備給國防支出較高、且在其所屬區域具有戰略重要性的國家，中止以往「先到先得」的原則。

路透六日報導，上述行政命令名為「美國優先軍備移轉戰略」，指示聯邦機構進行對外軍售時，優先對象將是一些自身有大力投入國防、且在重要地理位置具影響力或扮演關鍵角色的夥伴國家。該命令並未點名任何國家。

白宮在隨同該命令發布的事實清單中表示：「未來武器銷售，將藉由外國的採購與資金提升美國產能，優先保障美國利益」。

數十年來，美國軍售政策一直採取先到先得的方式交付，若要以不同原則處理，必須克服多道阻礙，且特定國家必須被賦予優先權。因此，川普上述命令被視為美國軍售政策的一大轉向，旨在加速向被認定對區域安全至關重要的盟友交付美國製造武器，同時利用外國採購擴大美國國內生產能力。

白宮表示，由於訂單與美國的製造能力不匹配，先前的做法導致生產積壓與交付延遲。透過優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家，美國政府希望確保國防出口的同時，兼顧國家安全與國內產業振興。

依據該套新戰略，美國國防部長、國務卿與商務部長將負責制定一份優先銷售的裝備載台與系統的清單，並找出符合該戰略目標的銷售機會。

上述命令同時要求簡化官僚程序，包括強化最終用途監控與第三方轉移程序，以減少延誤並提升透明度。

另據美國軍武新聞網Breaking Defense六日報導，根據上述新規，防長赫塞斯與國務卿魯比歐需在九十天內制定一套明確標準，重新定義哪些武器與軍事能力需納入「強化終端用途監控」，以精簡過往冗長審核流程，讓非核心敏感裝備能更快交付給盟友。

國防部、國務院將在一二○天內會同商務部共同草擬一份「優先銷售載台目錄」，將列出美國政府鼓勵盟友與夥伴應優先採購的武器系統，使過往「被動審核」的模式轉為「主動推銷」。美方未來還將成立專責的「推動美國軍售工作小組」，專門負責落實相關計畫執行。

【看原文連結】

