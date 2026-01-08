政策逆轉！高市府今宣布公立國中小學營養午餐將全面免費

高雄市長陳其邁8日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安6日宣布民國115年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費；日前高市教育局才表態不會跟進，但8日政策大逆轉，高雄市長陳其邁今日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

高市教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，高市府自113學年度起，每年編列1億4000萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每周飲用乳品，每年5800萬元。

吳立森表示，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

因應教育部導師費增加，陳其邁另宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

