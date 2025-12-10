政策、科技與消費三大動能 美國經濟延續上行空間

美國「大而美法案」所帶來的稅務減免與基礎建設投資，支撐美國經濟延續韌性。圖為美國紐約華爾街。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕投信法人表示，美國經濟復甦步伐明顯加速，市場迎來多重利多環境，展望2026年，美國經濟在「政策」、「科技」與「消費」三大動能帶動下，仍具延續上行空間。雖短線仍可能受到市場情緒干擾，建議投資人可採定期定額方式，參與長期趨勢以降低波動影響。

隨著聯準會啟動降息循環，企業融資成本可望逐步下降，進一步帶動投資擴張與需求回溫。同時，美國「大而美法案」所帶來的稅務減免與基礎建設投資，正提升相關企業獲利體質，支撐美國經濟延續韌性。

其中，人工智慧AI應用全面滲透企業營運，科技巨頭持續擴大投資，使全球 AI 產業競爭正式進入白熱化。近期輝達斥資入股新思科技並加碼合作關係；此外，Alphabet 憑藉成本優勢 TPU 搶攻市場、Meta 亦積極布局AI晶片採購，整體供應鏈需求延續強勁。

永豐投信指出，「00858」含括輝達等AI主題核心企業，透過分散式配置捕捉產業長期升級趨勢，有助降低投資單一股票之風險，及強化投資組合韌性。「00858」永豐美國500大 ETF以分散、涵蓋核心產業為特色，能同步掌握科技創新、企業獲利與消費復甦帶來的成長契機，成為投資人布局美股的重要核心選擇。

永豐投信表示，隨著美國消費市場復甦，串流娛樂支出預期持續成長，AI也將在內容製作與推薦機制中扮演關鍵角色，推動科技與媒體加速融合。觀察美國500大企業，已有多家科技、媒體與消費龍頭參與生態系擴張，形成跨產業成長循環。

