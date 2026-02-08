台股蛇年2/11封關 法人：指數和市值可望創紀錄
台股蛇年將於2月11日封關，加權指數2月6日收在31782.92點，蛇年累計上漲8257.51點，漲幅達25.98%，市值攀高至新台幣103.62兆元。距離蛇年封關僅剩三個交易日，法人預期，蛇年封關指數及市值可望創下新紀錄。
台股蛇年呈現先蹲後跳走勢。受美國對等關稅衝擊，加上中國DeepSeek推出低成本AI模型，重創科技股，台股2月蛇年開紅盤展開補跌，並於2025年4月9日創下17306.97點波段低點。
隨後在國安基金進場護盤、美國對等關稅措施不斷調整下，市場對於關稅利空鈍化，加上AI市場蓬勃發展，雲端服務供應商（CSP）積極投資AI基礎建設，台股指數觸底翻揚，並屢創新高，一度達32996.03點，至2026年2月6日收在31782.92點。
美股2月6日展開強勁反彈，道瓊工業指數大漲1206.95點，漲幅2.47%，首度站上50000點大關，收在50115.67點；科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，漲幅2.18%；費城半導體指數上漲433.987點，漲幅5.7%。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲18.12點，漲幅5.48%。台指期夜盤勁揚850點。分析師王兆立預期，台股2月9日可望隨著同步彈升。
王兆立表示，因美股走勢震盪，加上農曆年前賣壓出籠，台股近日自高點回檔修正逾1800點。距離蛇年封關僅剩三個交易日，預期美股走向，以及企業財報與未來展望，將是牽動台股後市的關鍵。
觀察台股加權指數及市值皆維持高檔，指數在31000點之上，市值逾100兆元，王兆立預期，台股蛇年封關指數和市值都可望創下新紀錄。
