國共智庫論壇將登場 鄭麗文：美國曾是恩人但大陸是親人 不需要選邊站

國民黨副主席蕭旭岑將率團赴中交流，黨主席鄭麗文今天表示，接下來還會繼續擴大國共平台；她並說，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕不會忘記美國情誼，但大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間選擇。談到「鄭習會」的議題，鄭麗文則說，一旦拍板定案，第一時間召開記者會說明內容，不需要猜測、編故事。

國民黨主席鄭麗文（圖）28日下午在中央黨部主持中常會時表示，國民黨要扮演的橋梁，不只是讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望美中也要和平穩定。（中央社）

中國大陸國台辦今天宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。蕭旭岑上午也宣布，受鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國大陸北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。

鄭麗文下午在國民黨中常會上說，國民黨願意在兩岸敵意螺旋不斷上升之時，開闢一條道路，為兩岸和解融冰，絕不做區域的麻煩製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子，更會積極扮演和平的締造者。

鄭麗文表示，特別感謝國台辦在短時間內，安排重啟國共論壇、兩黨智庫對接，畢竟國民黨只是在野黨，這次主軸訂為兩岸交流合作前瞻論壇，雙方都用百分百誠意與善意交流。為何外界這麼重視國共啟動的平台，這是因為如果有高層的意志，很多事會迎刃而解，國民黨才希望搭起溝通橋梁。

鄭麗文強調，媒體造謠供應鏈每天都在啟動，編造門票說、條件說；她重申，除了九二共識、反對台獨，沒有任何條件交換，因為根本不需要，從前國民黨主席連戰到前總統馬英九，從來不需要任何條件交換。

鄭麗文提及，有個朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人，但大陸是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

談到「鄭習會」的議題，鄭麗文則說，一旦拍板定案，第一時間召開記者會說明內容，不需要猜測、編故事；英國首相施凱爾（Keir Starmer）正踏上中國大陸進行國是訪問，提到「不需要在美中之間選邊站」，台灣也如此，國民黨希望台海穩定。國民黨只為人民，不分黨派，希望民進黨不要再把國民黨當死敵，而是彼此競爭的朋友。