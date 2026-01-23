建請賴清德總統赴立院國情報告接受諮詢 藍白表決勝出

1.25兆元軍購特別預算卡關，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立法院進行國情報告說明。立法院會今天開會處理總統國情報告案，藍白挾人數優勢表決勝出，決議在立法院於審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案前，建請賴清德總統履行承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規畫進行國情報告，並接受立委諮詢。

立法院會23日開會處理總統國情報告案，藍白挾人數優勢表決勝出，決議在立法院於審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案前，建請賴清德總統履行承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規畫進行國情報告，並接受立委諮詢。（中央社資料照）

行政院提出規模新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，被藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，草案遲遲無法付委。

廣告 廣告

國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，當時院會依黨團共識，將此案逕付二讀並交付協商，民眾黨團於今年1月15日召集此案協商，但協商破局。

立法院會今天開會，朝野黨團討論後獲得共識，關於國情報告案，廣泛討論均不發言，依提議先後進行處理。

台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團所提再修正動議提及，立法院於審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案前，建請賴清德總統履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所作的承諾，「總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規畫進行國情報告，並接受立委的諮詢。

院會處理時，藍白立委投下贊成票，民進黨立委則反對；最終表決結果，贊成55人、反對51人，贊成者多數，因此按民眾黨團、國民黨團再修正動議通過。