李洋財產申報曝光 存款3401萬、買房等債務3638萬
宏道基金會頒發奧運千萬獎金 李洋轉捐公益
宏道基金會昨天頒發東京奧運、巴黎奧運台灣奪牌選手獎金，李洋依辦法可獲頒1000萬元，不過李洋表示，建議基金會「直接」將獎金捐給公益團體，引發關注。監察院今天（14日）公布最新一期財產申報資料，首度申報的運動部長李洋持有新北市林口區一筆土地與三筆建物，存款共新台幣3401萬2998元，另有購置不動產、周轉金等債務共3638萬5451元。
監察院最新一期廉政專刊，公布李洋、央行總裁楊金龍、司法院代理院長謝銘洋等人及配偶的財產申報。
李洋於民國114年9月9日上任運動部長，他在114年9月16日申報，持有新北市林口區一筆土地與三筆建物，存款3401萬2998元，基金306萬8116元，另有購置不動產、住宅貸款、周轉金等債務共3638萬5451元，還有一輛VOLKSWAGEN汽車。
在具有相當價值的財產中，李洋申報一件於113年3月購買、位於新北市林口區的預售屋，價額2082萬元，且已付訂金及簽約金共209萬元。
李洋另將兩筆土地、四筆建物，以及價值1萬430元的股票交付信託。
此外，楊金龍與配偶於114年11月1日申報，台北市北投區一筆土地與兩筆建物，存款4563萬4767元，債券151萬966元，基金290萬1492元，另將高雄市大社區兩筆土地交付信託。
至於謝銘洋與配偶則持有兩筆土地與四筆建物，存款4910萬1700元，現金10萬元，股票82萬3480元，債券2147萬8030元，基金6048萬9906元，另有八項著作價值10萬元、三件鑽石價值50萬元，並因購置不動產而有債務366萬9908元。
謝銘洋另將九筆土地、三筆建物與價值59萬9590元的股票交付信託。
（責任主編：莊儱宇）
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