民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復競選連任 賴清德：縣政表現優異

民進黨布局2026地方大選，中執會今天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。兼任民進黨主席的總統賴清德表示，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

民進黨布局2026地方大選，中執會4日提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。兼任民進黨主席的總統賴清德（圖）表示，他們優異的縣政表現，絕對能夠為地方帶來更進步的未來。（中央社資料照）

民進黨今天召開中執會，討論並議決「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」提案，會中建請提名周春米與陳光復競選連任。

賴清德說，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。周春米上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德表示，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，仍持續為澎湖貢獻心力，2022年陳光復再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳光復而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。陳光復以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖。