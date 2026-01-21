民進黨立委調監視器畫面質疑翻拍資料 黃國昌：搞政治鬥爭

民眾黨立委黃國昌19日出席立法院外交及國防委員會，並攜出列為機密等級資料，黃國昌事後說，只是不小心帶走30秒。民進黨立法院黨團今天調閱當天監視器影像後表示，黃國昌從離開到回到委員會共75秒，不在監視器拍攝範圍內的42秒，有足夠時間翻拍所有資料。對此，黃國昌受訪回應，民進黨到今天還在炒作這個議題，一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事跟人民。

民進黨立委沈伯洋日前稱相關機密資料是議事人員追回，用這種寫法，想要混淆視聽，但事實不是如此，當他發現後，就自行交還給議事人員。既然民進黨立委去調了監視影像，他要問沈伯洋是否要道歉，或更正說法。

立法院外交及國防委員會19日舉行祕密會議，邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行機密專案報告，並備質詢。黃國昌當天上午參加委員會並質詢，離開時將機密資料帶走，被國防部、立委及立法院議事人員發現，國防部官員隨即追出，正好遇到折返回來的黃國昌，黃便把帶走的機密資料交還。

民進黨大加撻伐黃國昌攜出機密資料行為，黃國昌反指民進黨立委抹黑，稱他離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到30秒。

為了駁斥黃國昌的說詞，民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今天上午到立院警衛隊調閱影像資料。

陳培瑜在入內前表示，民進黨團第一時間向院方申請調閱、複製監視器畫面，但立院祕書長周萬來回覆，只能現場觀看，無法複製，「連看監視器畫面，卻變成一個機密，非常的荒謬。」沈伯洋也說，過去只要是針對民進黨立委，錄影帶都可以馬上釋出的立法院，現在民進黨團要調閱，想看國家機密被帶走的過程，卻變成一個機密，貽笑大方。

調閱結束後，陳培瑜表示，立院外交及國防委員會外的監視器，只在會議室外的走道兩側裝設，樓梯間並無監視器。依照查閱結果，黃國昌是在10時40分05秒帶著機密資料走出委員會，10時40分21秒走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有2支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落。10時41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，走回委員會。10時41分20秒 黃國昌走到委員會門口，國防部官員剛好衝出來拿資料。

陳培瑜表示，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

