穩定AI與軍工產業用水需求 經濟部鎖定高雄、嘉義蓋海淡廠

由於半導體用水量高，為穩定高科技產業用水，新竹、台南海水淡化廠如火如荼建置中，預計2027、2028年完工產水。經濟部水利署透露，經盤點各地用水需求，並考量AI、軍工等五大信賴產業趨勢，下一階段將鎖定高雄、嘉義興建海淡廠，目前正在可行性評估階段。

經濟部正在推動日產水10萬噸等級的新竹、台南海淡廠，所需經費各為新台幣120、160億元，預計2027、2028年完工產水，生產的海淡水將併入公共給水系統，以增加供水能力。

水利署持續盤點各地用水需求，根據目前盤點情況，下一階段將鎖定高雄、嘉義建置大型海水淡化廠。水利署官員指出，用水需求除來自晶圓廠，也包含政府推動五大信賴產業，如AI資料中心、無人機等，會根據局勢滾動檢討，同時考量各地方政府政策需求。

但海水淡化廠建置成本不菲，為解決後續營運成本問題，興建中的新竹、台南海淡廠部分，經濟部已與半導體等科技大廠達成共識，將由其認購海淡水作為大旱時的保險機制，另因部分製程水質敏感，設有「換水」機制，廠商可申請辦理，水利署則扮演協調角色。

不過個別廠商對水質要求不同，加上ESG趨勢推升廢水處理回收設備需求，台水也攜手淨水設備廠商推動「客製化供水」，鎖定客戶之一即是高科技廠，可協助業者從源頭優化製程。

為確保高科技產業生產用水安全，水利署持續推動三大科學園區及六大發展區域水資源建設，包括三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、桃園、台中、台南及高雄等地再生水廠、新竹及台南海淡廠等工作。