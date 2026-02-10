高金素梅傳遭搜索 北檢：目前不便說明

國民黨立委羅智強今天表示，總統賴清德正在搜索無黨籍立委高金素梅；現在動了高金素梅，下一個又要動誰？對此，北檢表示，目前不便回應或說明。

無黨籍立委高金素梅傳遭到搜索。（中央社資料照）

高金素梅傳出遭到搜索，羅智強今天上午突然透過臉書稱，賴政權正在搜索高金素梅，並說到，「民主寒冬來臨 下一個又是誰」。

隨後，羅智強又透過影片表示，賴清德正在搜索無黨籍立委高金素梅，賴清德不演了，這次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅。在這時候他要跟高金素梅說一聲加油，也希望所有人來為高金素梅集氣。