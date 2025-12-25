政要訪台 潘孟安：台日關係歷史最好

日本首相高市早苗「台灣有事」言論使陸日關係陷入緊張，近期有近30位日本政要相繼訪台。外交部長林佳龍24日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行人，並向日方表態希望共同應對區域挑戰；總統府祕書長潘孟安則在臉書發文指出，總統府近日非常熱鬧，展現台日關係「歷史最好」的韌性。

外交部昨指出，河野太郎、前復興大臣田中和德眾議員、前國際博覽會擔當大臣井上信治眾議員、前環境大臣淺尾慶一郎參議員等人訪台，並於前天會見林佳龍，雙方就區域情勢、台日各領域交流等議題交換意見。

廣告 廣告

林佳龍向來訪者表示，台日關係密切，兩國人民情同家人，感謝高市首相與多位前首相屢次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

此外，賴清德總統近日接見日本眾議院鈴木馨祐、長島昭久、神田憲次等議員，以及參議院「TY會」會長瀧波宏文一行，潘孟安認為是「展現台日關係歷史最好的韌性」，潘也代表總統歡迎來自神戶的甲南高校師生，強調這份跨越世代、從國會到校園的友誼，正是台日共榮的基石。

潘孟安強調，外交的根基除了政策，更在於民間與青年的連結，自2002年以來，已有37萬名日本中小學生來台交流，這些年輕種子近距離觀察台灣的民主與多元文化，是台日未來最重要的溝通橋梁，未來將持續結合台灣的AI、半導體實力與日本的技術制度優勢，共同打造更具韌性的全球供應鏈，為區域繁榮做出更多貢獻。