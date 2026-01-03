政見會出奇招！許智傑開金嗓唱「滅火器」歌曲：海風吹呀吹高雄準備要飛

記者詹宜庭／台北報導

民進黨今（3日）舉行2026年高雄市長提名政見會，立委許智傑第一階段申論時開金嗓演唱滅火器樂團《高雄驛起飛》的其中一段歌詞。會後面對媒體詢問「有準備很久嗎？」許智傑大笑說，自己過去擔任鳳山市長時就推動許多社區營造，尤其重視里內的社區發展，其中關懷據點是重要的一環，唱歌更是其中不可或缺的活動，讓長輩們在據點唱歌、運動、跳舞，是非常務實的活動，未來若當選市長，也會在這方面投注心力，讓市民過得更開心。

此次政見會採用「申論、提問、結論」的形式進行，申論階段依序是參選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩。許智傑在第一階段申論時開金嗓，演唱滅火器樂團《高雄驛起飛》中的歌詞「海風吹呀吹，高雄準備要飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗，展現咱高雄的美麗」，並直言自己要讓高雄更有光榮感，要帶領高雄飛向全世界。

會後，有媒體詢問「有準備很久嗎？」許智傑大笑回應，他當市長除了讓科技、經濟進步外，也重視城市的魅力與幸福感。他回憶，自己過去擔任鳳山市長時就推動許多社區營造，尤其重視里內的社區發展，其中關懷據點是重要的一環，唱歌更是其中不可或缺的活動，讓長輩們在據點唱歌、運動、跳舞，是非常務實的活動，未來若當選市長，也會在這方面投注心力，讓市民過得更開心，「我自己會練唱歌，這陣子在座談會上也都經常唱，是散播健康快樂，在社區關懷據點內我會更大力推動。」

至於對手林岱樺是否有脫黨參選的可能？許智傑表示，「不會啦，我覺得蠻放心的，我們4個人都很有君子風度，每個人到最後一定都會有民進黨的立場，不會脫黨參選，我有信心最後4位一定會整合一起。」

