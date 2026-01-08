政見會加分效應發酵 邱議瑩封關民調穩居領先

民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，黨內電話民調將於1月12日至17日進行。7日媒體公布最新封關民調結果顯示，在依循民進黨初選規則進行的對比式民調中，立委邱議瑩不論與主要假想對手或黨內其他人選比較，皆呈現穩定領先態勢，選情在最後階段持續升溫。

↑圖說：這一次的民進黨高雄市長提名政見會，四名候選人都選擇凸顯自己的優點和特色，並沒有針對對手的火藥味出現。（圖片來源：擷取自網路）

對比式民調顯示，邱議瑩對上國民黨立委柯志恩時，支持度為51.8%，明顯高於柯志恩的27.6%，另有20.7%未表態；其他參選人方面，許智傑為49.4%對30.1%、賴瑞隆為49.2%對30.1%、林岱樺則為46.7%對23.5%，未表態比例介於兩成至近三成不等。整體結果顯示，邱議瑩在對比式民調中取得最高支持度。

在互比式民調部分，邱議瑩以20.8%的支持度居首，領先林岱樺的18.5%、賴瑞隆的18.0%與許智傑的8.3%，未表態比例為34.4%。無論對比或互比，邱議瑩皆單獨位居第一。選戰觀察指出，邱議瑩在日前電視政見會中的表現，被視為其在封關前能夠擴大領先差距的關鍵因素。

此次黨內政見會中，四名候選人均著重展現個人政策主張與優勢，整體氣氛理性，未出現明顯交鋒。專家分析，勝負關鍵回歸候選人對政策內容的熟悉度、回應提問的深度以及臨場台風表現，而邱議瑩在整體準備度與表現完整性上，被普遍認為優於其他參選人。

↑圖說：媒體公布的最新的封關民調顯示，邱議瑩在對比和互比方面都領先其他候選人。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

在專家學者提問環節，尤其是針對「城市韌性」議題，邱議瑩的回應被評為最為全面且切中核心，從支持必要軍事投資，到強化城市基礎建設安全與演練SOP，清楚連結城市防衛與抗壓能力，讓民眾能具體理解其政策方向與執行思維。

此外，在多位候選人皆試圖訴求延續市長陳其邁施政路線的情況下，邱議瑩被認為是最能獲得選民認可的一位。不僅有陳其邁競選團隊與後援會幹部公開背書，其在政見會中提出的政策論述，也被視為最貼近陳其邁一貫的政策風格。隨著高雄市民對陳其邁施政評價普遍正面，邱議瑩展現出的「接棒」正當性，亦反映在民調支持度的持續領先上。

↑圖說：在多位候選人皆試圖訴求延續市長陳其邁施政路線的情況下，邱議瑩被認為是最能獲得選民認可的一位。（圖片來源：擷取自網路）

對於最新民調結果，邱議瑩回應表示，感謝市民朋友的支持與肯定，這份民調是在封關前公布的最後一份之一，仍會以平常心看待，作為參考。她強調，接下來的幾天將持續全力以赴、勇往直前，期盼在最終正式民調結果出爐時，能夠持續領先，並再次感謝各界支持。

