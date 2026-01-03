政見會後隔空交鋒！ 賴瑞隆回擊柯志恩：犧牲高雄權益、市民絕不接受

賴瑞隆重申柯志恩每次面對財劃法議題，皆操作「數字遊戲」意圖欺騙高雄市民。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今(3)日於黨內初選政見會中直言，高雄當前真正的共同對手，是惡修《財政收支劃分法》、實質傷害高雄權益的國民黨立委柯志恩。政見會結束後，柯志恩隨即對外回應，聲稱國民黨版財劃法「有助高雄增加經費」。賴瑞隆對此嚴正駁斥柯志恩一年來依然將一般性補助款與計畫型補助混為一談，其主導與支持的版本使高雄整體財源實質損失逾200億元，犧牲市民權益。

賴瑞隆指出，柯志恩過去擔任國民黨智庫執行長期間，主導提出「台北首都加碼3%」的財劃法版本，明顯重北輕南，不僅加劇南北資源失衡，更直接傷害高雄長期發展與公共建設基礎。

賴瑞隆進一步說明，在立法院審查過程中，柯志恩曾多次向高雄市長陳其邁及於本屆國會率先提出「增加空污分配比例」修法的賴瑞隆保證，將支持符合高雄利益的修正版本；但最終卻全面跳票，使藍白版本暴力通過，事後甚至以「傅崐萁不是我說得動的」為由卸責。賴瑞隆直言，這種不敢對抗黨意、選擇犧牲高雄的作法，高雄人無法接受。

賴瑞隆強調，最終通過的藍白財劃法版本，讓台北市增加逾400億元，為全國最多；反觀高雄卻出現實質損失超過200億元，其中捷運建設補助在2026年度恐短少103億元，將直接衝擊黃線等重大公共運輸計畫進度。而在藍白一年間兩度惡修財劃法、兩度不支持行政院覆議案、沒收他與南部立委共提為南部爭取權益的版本討論機會、封殺行政院版本提案的過程中，不曾見過柯志恩為高雄發聲及捍衛權益。

賴瑞隆重申，柯志恩每次面對財劃法議題，皆操作「數字遊戲」意圖欺騙高雄市民，然而這是攸關城市未來與世代公平的關鍵法案，不容許國民黨恣意妄為，而已獲國民黨提名參選市長、標榜「這柯不一樣」的柯志恩，「跟重北輕南的國民黨沒有不一樣」，高雄人絕不會支持。

最後，賴瑞隆強調，一如他在今日政見發表會所宣誓的，面對任何犧牲高雄的作為，他將與市民攜手堅定捍衛高雄權益。

