政見會提認知作戰 許智傑語出驚人：媽祖是中華民族的人不是中國人

2026民進黨高雄市長政見提名會今（3日）登場，對於身為高雄市長，要如何因應中國大陸的軍事威脅，綠委許智傑特別提到認知作戰，他表示，「媽祖是中華民族的人，但不是中國人，所有的宗教不要受到中共欺騙」，希望大家能一起對抗認知作戰。

許智傑。（資料圖／許智傑辦公室）

許智傑表示，賴清德總統也一直強調韌性台灣，那要怎麼樣讓台灣更具有韌性？對於境外勢力，不論是軍事攻擊、認知作戰或者對關鍵基礎設施的破壞，我們的城市跟國家要一起來做完整的配套系統。

廣告 廣告

許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑說，我們要一起來支持國防，現在國民黨惡意阻擋國防預算，「我對於藍白這樣子阻擋國防預算，真的非常的不高興」，我們也希望藍白可以懸崖勒馬、回頭是岸。

許智傑。（圖取自許智傑臉書）

許智傑指出，另外還有一個很重要的就是認知作戰，中國大陸會找台灣的宮廟，或者里長、村裡長去做落地招待。第一他們用錢去誘惑你，第二就是用民族或者文化的認同矇蔽你，包括他很信賴的媽祖，「那媽祖是中華民族的人，但是不是中國人！所以，我想所有的宗教不要受到中共的欺騙，新加坡有75%的華人，全世界有很多華人，華人不等於中國人，我們希望說能夠大家很清楚來對抗認知作戰。」

延伸閱讀

初選後團結不脫黨？邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺都表態了

自爆曾被老公李永得「當花瓶」！邱議瑩認了有夠恰

管碧玲挨轟死不下台！邱議瑩「氣到中風」影片瘋傳 網酸：拜託軍演耶