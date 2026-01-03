政見會登場！林岱樺驚吐「已經死過一次」 承諾送長輩健康手錶

即時中心／高睿鴻報導

高雄市長誰接棒備受關注；民進黨方面，預計將憑初選定奪候選人，選情相當熱烈，高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。而上述4位綠委也於今（3）日共同參與「民進黨高雄市長提名政見會」，其中，首先申論的林岱樺開場就表示，她要提出「川普級」國際城市政見；還說自己已「死過一次」，餘生都將奉獻高雄。

民進黨今天下午在《民視》轉播「2026民進黨高雄市長提名政見會」，立委林岱樺登台後，當場提出「川普（Donald Trump，美國總統）級」國際城市政見。她強調，高雄要拿出全球安全局勢、以及供應鏈重整的高度，提早「卡位」下一波國防產業與就業機會。

林岱樺指，她先前曾對外提出，以「科技、軍工、海洋」為核心的「3大護國產業」高雄方案；如今，國內外領袖談話也印證這條路線的必要性。她點出，日本首相高市早苗近期也提「危機管理投資」概念，主張以危機管理思維，提前布局關鍵產業與安全投資；而台灣總統賴清德日前受訪時也表示，涵蓋航太、衛星通訊、無人載具等的國防產業，可能成為台灣未來下一座護國神山。

她接著也提到，在美國總統川普要求盟國，務必提高國防支出的趨勢下，全球國防投資與產業鏈，也正在加速重組。因此林岱樺認為，高雄絕不能缺席，要讓「抗中保台不是口號，而是必須落實於產業結構，「要把趨勢變訂單、把訂單變工作」。

民進黨立委、高雄市長擬參選人林岱樺。（圖／民視新聞）

具體作法層面，林岱樺表示，將結合高雄既有金屬加工、海洋產業環境與科技能 量，導入軍工及無人載具供應鏈，協助岡山扣件等傳產，升級接軌高附加價值訂單。她更直言說，要讓螺絲「從秤斤賣，走到論顆賣」，使工廠有訂單、勞工有工作。

除了產業主軸外，林岱樺也提出「照護、港灣」兩支箭。她主張「65歲以上長輩免費健康手錶」，24小時監測心跳、血壓、血氧並具跌倒警示，數據回傳市立醫院，異常可即時啟動提醒與救援機制；並直言說：「將照護做成平常，危險才不會變遺憾」。

觀光方面，她則提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫，串連駁二、旗津與港區動線，主 打旗津「過夜經濟」，強調「高雄要的不只是風景，而是過夜經濟」，盼帶動旅宿、餐飲與服務業升級。

最後，林岱樺也提到自己面對司法案件與輿論風暴，直言說，縱使檢調偵辦、起訴到進入法院程序的近一年，她面臨高度檢視，但仍選擇站上台面承擔。她更大膽地表示，自己已經是死過一次的人」強調要把餘生奉獻高雄，把挫折化為改革的力量。





