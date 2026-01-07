政見會表現佳 邱議瑩聲勢續漲封關民調穩定領先

民進黨高雄市長初選，將於1月12日至17日舉行電話民調，今（7）日媒體公布的最新的封關民調顯示，根據民進黨初選規則所採取的對比式民調，邱議瑩對上柯志恩是51.8%與27.6%，未表態20.7％；許智傑對上柯志恩是49.4％與30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對上柯志恩是49.2％與30.1%，未表態20.8％；林岱樺對上柯志恩是46.7%與23.5%，未表態為29.8%。



互比式民調中，邱議瑩以20.8％的支持度，領先林岱樺的18.5%、賴瑞隆的18.0%與許智傑的8.3%，未表態則是34.4％。邱議瑩在對比和互比方面都單獨位居第一。據了解，邱議瑩在電視政見會上明顯優於其他人的表現，是在選戰最後關頭，得以擴大領先優勢的關鍵。

這一次的黨內政見會，四名候選人都選擇凸顯自己的優點和特色，並沒有針對對手的火藥味出現，因此表現的好壞，就取決於候選人的準備程度，包括對講稿的熟悉程度、對提問的回答內容，以及臨場的台風表現等等，而邱議瑩在綜合表現上，都比其他人要好上許多。

專家學者提問部分，特別是在韌性的題目上，邱議瑩的回答是最全面也最切中核心的，無論是支持軍購，或是強化城市基礎建設的安全和演練SOP，都跟城市的防衛與抗壓能力有直接關聯，邱議瑩的回答可以讓民眾很清楚的感受到，她是知道這個題目的重要性，以及如何具體的來增加城市的韌性。

此外，當候選人都競相打出「陳其邁牌」的時候，邱議瑩是當中最獲得民眾認可的。因為有陳其邁的競選團隊與後援會幹部願意站出來背書，而且在政見會上，邱議瑩在提出政策的時候，也是最有陳其邁的政策控風格。當高雄市民普遍肯定陳其邁的時候，邱議瑩用最突出的表現，獲得最具有接棒陳其邁的正當性，並且也反映在民調的持續擴大領先上。

對於這份民調結果，邱議瑩表示，謝謝市民朋友對她的支持跟肯定，這份民調應該是封關前的最後一份公佈的民調，會持續平常心把它列入參考，那也會持續努力，剩下最後的幾天，要一直不斷的努力、勇往直前。



邱議瑩說，希望到最後真正比賽的時候、真正民調出來的時候，還是持續領先、還是第一名，謝謝大家的支持。

