政見會談中共認知作戰 許智傑：媽祖是中華民族人非中國人

民進黨立委許智傑。（許智傑辦公室提供／王千豪台北傳真）

2026民進黨高雄市長政見提名會今（3）日登場，民進黨立委許智傑被問及若中共採取軍事威脅時，身為高雄市長要如何因應？許智傑表示，城市跟國家要做完整的配套系統，並強化電網韌性。此外，他特別提到認知作戰，強調「媽祖是中華民族的人，但不是中國人」，所有的宗教不要受到中共欺騙，也希望大家能對抗認知作戰。

今天的政見提名會共有三階段，第一階段為參選人申論、第二階段為媒體學者提問、第三階段則是參選人結論。在提問環節時，世新大學傳管學系副教授劉玉皙詢問，中共有可能採取軍事威脅，比如空襲、第五縱隊破壞行動，尤其是高雄石化管線很多分布在市區內，身為高雄市長有什麼樣的應變措施？

許智傑表示，賴清德總統一直強調韌性台灣，城市跟國家要一起做完整的配套系統，包括要一起支持國防，但現在國民黨惡意擋國防預算，坦白講是「是可忍，孰不可忍」，他對於藍白阻擋國防預算真的非常不高興，希望藍白懸崖勒馬、回頭是岸。

許智傑特別提及認知作戰，他說，現在中國找台灣宮廟或村里長到中國落地招待，可能用錢誘惑，又或是用民族與文化的假認同來蒙蔽村里長，包括他很信賴的媽祖，「媽祖是中華民族的人，但是不是中國人，所有的宗教不要受到中共的欺騙，一樣新加坡有75％的華人，全世界有很多華人，所以華人不等於中國人，希望大家來對抗認知作戰」。

至於是否尊重初選機制或脫黨參選，許智傑說，這很簡單，百分之一千不可能，這是自己的黨，不管誰輸誰贏，最後一定要支持黨的候選人，讓高雄市最後贏得勝利，當然他也希望大家支持他。

