政見會談助理費案！林岱樺自稱「已死過一次的人」：要把餘生奉獻給高雄

記者詹宜庭／台北報導

高雄市長政見會林岱樺發言。（圖／翻攝畫面）

民進黨今（3日）舉辦2026民進黨高雄市長提名政見會， 身陷詐領助理費案官司的民進黨立委林岱樺在第一階段政見申論時提到，自己面對司法案件與輿論風暴，在檢調偵辦、起訴到進入法院程序的近一年高度檢視下，仍選擇站上台面承擔，「我已經是死過一次的人，要把餘生奉獻高雄，把挫折化為改革的力量」。

林岱樺指出，她先前已對外提出以「科技、軍工、海洋」為核心的「三大護國產 業」高雄方案，如今國內外領袖談話也印證這條路線的必要性：日本首相高市早苗提出「危機管理投資」概念，主張以危機管理思維提前布局關鍵產業與安全投資；賴清德總統日前受訪也表示，涵蓋航太、衛星通訊、無人載具等的國防產業，可能成為台灣未來下一座護國神山。

林岱樺表示，在美國總統川普要求盟國提高國防支出的趨勢下，全球國防投資與產業鏈正加速重組，高雄不能缺席；「抗中保台不是口號，必須落實在產業結構」，要把趨勢變訂單、把訂單變工作。在具體作法上，未來將結合高雄既有金屬加工、海洋產業環境與科技能量，導入軍工及無人載具供應鏈，協助岡山扣件等傳產升級接軌高附加價值訂單，讓螺絲「從秤斤賣，走到論顆賣」，讓工廠有訂單、勞工有工作。

除產業主軸外，林岱樺也提出「照護、港灣」兩支箭，主張「65歲以上長輩免費 健康手錶」，24小時監測心跳、血壓、血氧並具跌倒警示，數據回傳市立醫院，異常可即時啟動提醒與救援機制，「把照護做在平常，危險才不會變遺憾」。而在觀光方面，林岱樺提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫，串連駁二、旗津與港區動線，主打旗津「過夜經濟」，強調「高雄要的不只是風景，是過夜經濟」，盼帶動旅宿、餐飲與服務業升級。

最後，林岱樺提到，自己面對司法案件與輿論風暴，在檢調偵辦、起訴到進入法院程序的近一年高度檢視下，仍選擇站上台面承擔，「我已經是死過一次的人，要把餘生奉獻高雄，把挫折化為改革的力量」。

