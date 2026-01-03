政見會開場放大絕！許智傑清唱：海風吹呀吹

▲政見會開場放大絕！許智傑清唱：海風吹呀吹高雄準備欲飛。（圖:民進黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長提名政見發表會下午登場，立委許智傑在第一階段申論中，開場就放大決，清唱樂團滅火器的《高雄驛起飛》，「海風吹呀吹，高雄準備欲飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗」。許智傑感念謝長廷、陳其邁等歷任市長的努力，讓高雄蛻變得更美，他強調自己將接棒前輩的施政成果，並進一步延續陳其邁市長的轉型策略，立志將高雄打造成台灣的「AI首都」，成為全球數位的典範。

許智傑也首度詳述自己的從政背景，透露曾在中科院參與過飛彈與戰鬥機研發，隨後回高師大進修教育，與其他參選人有著截然不同的背景。他強調自己從最基層的鳳山市民代表做起，在高雄深耕服務長達27年，且多年來維持「沒有周休二日」的服務精神。許智傑展現對地方行政經驗的自信，細數包含三井 Lalaport落腳鳳山等招商實績，強調自己才是最了解基層需求、且具備實務執行力的最佳人選。

