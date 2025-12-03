政見會陳亭妃拒納提問 林俊憲嗆：難道要照稿念？
民進黨將舉行台南市長初選電視政見發表會，上週進行協調。立委陳亭妃堅持拒絕提問環節，立委林俊憲堅持納入。對此，林俊憲今天（3日）表示，政見發表當然要有提問，不是去照稿唸，真材實料還是空心草包，試一下就知道了，更直嗆陳亭妃曾和郭信良跑票叛黨2次，「賴清德怎麼敢支持她」。
林俊憲說，競選市長為台南市做事，要如何服務台南市民，自己每週很清楚的逐一提出政見，但對手陳亭妃每次都說8年前怎樣，但是8年前的台南跟現在大不同，所謂的政策白皮書，在網路時代，竟然在網路完全找不到，什麼政策白皮書？自己也想看一看她提什麼，但根本就找不到有這種東西，「是剩一個空有的名詞嗎？」
此外林俊憲提及候選人政見發表會，當然需要有提問環節，而不是去那邊照稿唸。候選人到底是真材實料，還是空心草包一個，這個試一下就知道了，剛好也趁這個機會，讓選民可以來做比較來了解，候選人到底有沒有準備好？準備來當一個市長，準備來為台南服務
最後，林俊憲以賴清德擔任台南市長期間，曾因拒絕進入議會而承受龐大政治壓力的往事為例，「當年賴清德為何不進議會，就是因為陳亭妃、郭信良跑票啊！他們去支持李全教」直言賴清德不會支持叛黨2次的陳亭妃。「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良，對不對？」
