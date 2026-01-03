政見會》初選輸了脫黨？林岱樺是唯一一個第一時間沒給保證

民進黨高雄市長初選電視政見會 圖：民視提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選民調即將舉辦，對於政見會裡，提問人問初選落敗會不會脫黨參選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都保證不會。而林岱樺則是四位參選人在提問時第一時間沒有回應的或保證，她政見會後受訪表示，團結它不是一句話，只要制度公平，就沒有脫黨參選的可能、也就沒有這個選項。

民進黨高雄市長提名電視政見發表會今(3)日下午在民視舉行。

對於如果初選落敗，是否一定不會脫黨參選，邱議瑩說，參與初選只是為了讓大家選出一個最合適、最能代表民進黨戰勝國民黨的候選人，不是要來這裡殺的你死我火。參加了初選比賽就要遵守遊戲規則，「初選如果落敗，我會支持勝出的那位候選人」，「所以，我不會脫黨參選，我也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放120萬個心」，但她對自己非常有信心，相信高雄市民會用智慧、雪亮眼睛選出承接成陳其邁的參選人，那就是邱議瑩。

廣告 廣告

林岱樺回應時則僅說明她的國際化政策，在鐘響之前，並沒有回應這個問題。

許智傑則回應，會不會脫黨參選，這很簡單，這百分之一千不可能。這個是我們自己的黨，不管誰輸誰贏，最後一定會支持我們候選人，讓我們高雄市最後贏得勝利。也希望大家支持最優秀的許智傑。

賴瑞隆說，這次黨內初選，「獲勝的我們絕對全力支持，落敗的我們也全力的支持，如果最後獲勝的是賴瑞隆會全力守護大家、團結守住高雄，如果最後獲勝是其他人，賴瑞隆也會全力的支持他。第一時間就電話恭喜他。」但他相信自己民調都是第一，最後會獲得勝利。

會後，林岱樺受訪時表示，團結它不是一句話，只要制度公平，就沒有脫黨參選的可能、也就沒有這個選項。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政見會》林岱樺：我已是死過一次的人、有誰經過如此嚴苛考驗

政見會》許智傑：沒有我、三井百貨不會到鳳山