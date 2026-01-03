政見會》帶領城市迎向新未來 邱議瑩：準備好接棒陳其邁
[Newtalk新聞] 綠營高雄市長初選政見會今(3)日登場，四位參選人分別上台發表並接受提問。立委邱議瑩一開頭就用華、台、客語及原民族語跟觀眾問好，表示自己已做好準備，提出完整政策規劃，也是最能團結跨黨派力量，與國民黨柯志恩對決的人選。她不僅攜帶手板、暢談政策，更是台風穩健、金句連發，展現接棒決心與氣勢。
邱議瑩化身「政策控」細說自己的政見，也說自己已舉辦六場政策發表會，提出數十項的政見，「是率先提出政策白皮書的候選人」。她率先提出興建24小時的「南星新機場」，將結合高雄港，打造「30分鐘海空互轉基地」；而現有的小港機場將用都更的方式，成為多功能新創園區，迎來商業發展新契機。她將啟動「AI創世紀任務」，希望在5年內新創10萬個優質工作機會。她將推動「六環六線」的路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距，並串聯台南、屏東，打造「大高雄30分鐘生活圈」。
繼建設政見後，她接著說明要如何照顧市民、讓市民安居樂業。如果她當上市長，將為每位新生兒開立3萬元的「希望帳戶」，並委託專業機構投資高雄的績優公司或是台灣的 ETF，讓孩子在18歲時，就擁有人生第一桶金。她將擴大增設24小時的臨時托育中心，讓三班制或多元工作型態的父母，都能夠安心托育。她提出「百億挺青年計劃」，在支持初出社會的青年，減輕資金壓力。她也帶頭提出敬老卡加碼到一個月1000點，鼓勵長輩多搭乘公車、捷運、去藝文場館、去運動，甚至將來能折抵醫療掛號費。
此外，她對高雄未來還有許多想像，比如將演唱會經濟升級、全力推動母語、外語、程式語言的扎根，培育跨領域的人才；積極培養在地的藝文團隊，讓高雄的藝文表演越在地、越國際、越精彩。她也提出大巨蛋的規劃結合造鎮計畫，創造市府、球團、球迷、產業一起贏；結合高科技，打造更緊密的醫療與社會安全網；發展氫能與潔淨能源，讓高雄成為新能源經濟大城。
未來如果作為一個市長，要如何提升城市的韌性？邱議瑩表示，不只是在設備跟機制上要持續完善，也要結合民間的力量，更需要提升全體市民的警覺，以及讓大家共同參與；高雄過去經歷過非常多天災，也經歷過氣爆，早已建立一套完整的SOP。高雄還有很多的關鍵基礎設施，必須強化人民的危機意識，並且透過跨部門的整合，讓大家的資訊能夠很快速的流通，讓所有的運作都能夠即時的運轉，結合中央的力量、結合自己防衛的力量，市長要保護所有的市民的生命、財產的安全，一個城市的韌性才是我們最重要的事情。
邱議瑩結論時更是金句連發，表示「曾在鬼門關走過、與病魔交鋒的我，也同樣願意，把生命的餘生，分分秒秒都奉獻給高雄」，展現對高雄的熱情和決心，口條清晰、台風穩健，表現令人為之一亮。
她強調，民進黨初選的目的，是選出最有戰力、能在大選中守住高雄的人。因為面對的對手，是唱衰高雄、阻擋城市進步、甚至與中國唱和的國民黨。她回顧2018年韓流期間，自己承受超過132萬則網路霸凌，但即便如此，「我可以忍受個人受傷，絕不容許任何人欺負高雄。」
最後，邱議瑩表示，市政是一棒接一棒，高雄的進步不能停、也不能退。她已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。
