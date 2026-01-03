政見會》拋高雄未來發展四大維度 許智傑：成為最值得信賴的「全民市長」

許智傑宣示將以溫和、理性的中道力量，打造高雄成為不分黨派、全民共享的進步城市。 圖：許智傑辦公室/ 提供

[Newtalk新聞] 2026 高雄市長民進黨內初選戰火日益激烈，首場政見發表會於今(3)日正式登場。在各界高度關注下，立委許智傑延續近期民調翻轉的強勁氣勢，在會中展現超群的口條與深厚的市政論述力。面對提問人連番尖銳攻勢，不僅以「直球對決」的坦率態度回應，更以層次分明的市政藍圖技壓群雄。

許智傑在開場演說中展現對高雄深厚的情感與遠見，他感性表示，高雄是他的家，他要帶領這座城市飛向世界。他正式拋出高雄未來發展的四大維度，以「AI for all」為核心，落實數位孿生城市，推動半導體S廊帶與AI產業鏈，讓高雄成為全球智慧產業的關鍵節點；接棒陳其邁市長的招商實績，爭取跨國企業總部進駐，透過高附加價值產業鏈提升市民薪資水準；活用海空雙港優勢，倍增國際航線與郵輪進駐，結合城市美學與文化觀光，打造具備國際辨識度的魅力之都；建立有溫度的社福體系與宜居環境，讓每一位高雄市民都能在轉型過程中，享受到「歡喜生活、安居樂業」的實質紅利。

廣告 廣告

相較於邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺等黨內對手，許智傑在今日發表會中展現更為系統化的操作框架。最令外界印象深刻的是他所提出的「教育三支箭」，包含「AI教育普及化、雙語教學深化、以及品德感恩教育，期盼可以增加青年的國際競爭力」。他強調，城市競爭力始於教育，必須確保高雄子弟能在全球化與科技浪潮中脫穎而出，這份充滿深度的人文與科技關懷，被視為今日最具實質含金量的政策。

許智傑也首度深度剖析其「中庸政治學」的參選理念。面對即將到來的高雄市長初選，許智傑強調，高雄需要的不是會政治對立的市長，而是一位能跨越藍綠、統合黨內各方意見的「最大公約數」。他宣示將以溫和、理性的中道力量，打造高雄成為不分黨派、全民共享的進步城市。

許智傑指出，當前政治環境趨於兩極化，但他始終堅持「政治不應只有對抗」。他認為，高雄正處於產業轉型與國際化的關鍵期，需要一位性格穩定、立場中庸的領導者，才能在複雜的政經局勢中尋求平衡點。

「我不是要在顏色中選邊站，而是要在市民利益中找答案。」許智傑表示，他的「中道」並非鄉愿，而是具備包容力的果斷。他致力於推動讓中間選民與中間階層有感的政策，強調「全民市長」的本質在於解決問題，而非製造衝突。

針對民進黨內部的競爭，許智傑展現出「黨內和事佬」與「團結推手」的特質。他強調，自己長期與各派系保持良性互動，其務實且不躁進的政治性格，正是黨內在面臨重大選舉時，最能凝聚共識、降低內部磨損的「最大公約數」。許智傑感性表示「初選是為了選出最能代表民進黨守護高雄的人，而我具備整合地方情感與中央資源的能力。只有團結的民進黨，才能贏得全民的高雄。」

許智傑最後強調，他的政治性格就像高雄的暖陽，溫和卻充滿能量。他承諾，若能代表民進黨參選並當選市長，他將帶領高雄走向一個「溝通取代對抗、團結取代撕裂」的新時代，成為市民心中最值得信賴的「全民市長」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政見會》初選輸了脫黨？林岱樺是唯一一個第一時間沒給保證

政見會》許智傑：沒有我、三井百貨不會到鳳山