政見會》提12場願景、3個第一 賴瑞隆：守住高雄邁向黃金十年

賴瑞隆表示「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中」，並表示今天當選，明天可以上工。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨今(3)日舉行2026年高雄市長提名政見會。參選人賴瑞隆以「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中」為題，回顧20年從政歷程，強調從政務官到立委始終站在第一線，親身參與高雄各階段轉型。他更喊出「工作！工作！工作！」，並表示今天當選，明天可以上工。

談及城市關鍵里程碑，賴瑞隆回顧代理市長陳其邁時期推倒圍牆、打開港灣，他當時引進「黃色小鴨」進入港灣，以文化IP帶動人潮與產值，成為亞灣發展的重要起點；擔任立委後持續爭取資源，推動AI等新興產業落地，厚植亞灣成長能量。賴瑞隆也提到，2009年協助陳菊舉辦世運後亦促成五月天舉辦台灣首場5萬人演唱會，開創演唱會經濟，讓高雄從工業重鎮走向文化魅力與創新城市。

賴瑞隆指出，進入國會後連續19個會期獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取逾6000億元經費；此次初選已提出12場以上願景，涵蓋產業、交通、文化、敬老、育兒、農漁與區域均衡。另外，賴瑞隆主張以205兵工廠58公頃土地導入TOD，規劃大巨蛋與森林公園，結合企業總部、智慧商辦；並整合高鐵延伸進高雄車站、串聯捷運與輕軌路網，推動大高雄均衡發展。

社福方面，賴瑞隆提出成立育兒基金，生育津貼加碼至5萬元並贈送孕哺枕、增加公托能量；敬老卡提升至1萬5000點並擴大使用範圍，支持長輩終身學習、在地安老，讓照顧更有感。

此外，賴瑞隆提出「三個第一」，第一，率先提出大亞灣計畫；第二，首位主張差別電價讓承擔外部成本的城市獲公平對待；第三，最早揭露柯志恩支持的財劃法版本恐使高雄少約200億元，呼籲守住高雄權益。賴瑞隆也強調四位黨內參選人皆為夥伴及戰友，而非對手，真正的對手是犧牲城市發展的國民黨柯志恩。

同時，賴瑞隆說明，中央總預算至今未通過已衝擊高雄，包括大林蒲遷村、岡山楠梓等排水改善約15億元計畫，以及TPASS補助逾4億元，牽動8.5萬通勤族權益。賴瑞隆表示，理性的高雄人曾給過國民黨機會，但歷經過失望的高雄人不能夠再等四年。而回顧高雄一路走來，正是憑著勇氣與抉擇，讓全世界看見城市對進步的執著。

賴瑞隆引用知名飲品廣告詞「心若正，天就會報路給我們走」形容市民懂得在逆境中調整腳步、穩住方向。賴瑞隆認為，高雄不是「天公仔囝」，城市每一步前進都靠更大的投入與堅持，更需要有遠見、能承擔、穩健推進的領導者，延續陳其邁市長建設改革，帶領高雄邁向下一個黃金十年。

最後，談及個人從政歷程，賴瑞隆表示自己出身菜市場，父親是木工、母親賣肉粽，來自平凡的基層家庭，也曾是運動員，憑藉民主台灣提供的公平舞台，從國會助理一路走到政務官與立委。賴瑞隆強調，自己20年間一步一腳印，用信念與行動讓高雄更好，且穩健理性的特質，正是最能「守住高雄、守護高雄」的人選。

