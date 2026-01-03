政見會》林岱樺：我已是死過一次的人、有誰經過如此嚴苛考驗

民進黨立委林岱樺 圖：翻拍自民視新聞

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長候選人林岱樺今(3)日在政見會上表示，她這一年來經過許多打擊與考驗，「我已經是死過一次的人」，她將無止境的搜索約談、抹黑攻擊、封口令、恐嚇令都當成淬鍊林岱樺的養分，糟蹋她一年，證明她沒有任何一毛錢流入私人口袋，有哪位候選人曾經經歷過如此嚴苛考驗。

民進黨高雄市長提名電視政見發表會今日下午在民視舉行。

林岱樺在申論時表示，她擔心老人健康沒人照顧，提出了65歲以上每人贈送一個智慧健康手錶政策，24小時將心跳、心壓、血氧數據傳到市立醫院，透過AI大數據最新科技，如果長輩健康數據有問題或跌倒，健康手錶就會發出警報、或通知救護車。

林岱樺也替中小企業表示，這幾年他們接不到訂單、工人失業，從美國川普要求各國增加國防預算，預計增加一兆美元國防產值，這也看到高雄的機會。抗中保台不是口號，必須落實在產業結構，積極發展軍功產業，讓台灣新的護國神山，預計幫高雄帶來一千億產值。

林岱樺說，她這一年來經過許多打擊與考驗，「我已經是死過一次的人」，如同劫後餘生站在這裡侃侃而談高雄市政。更因為她經得起千錘百煉，她將無止境的搜索約談、抹黑攻擊、封口令、恐嚇令都當成淬鍊林岱樺的養分，糟蹋她一年，證明她沒有任何一毛錢流入私人口袋，有哪位候選人曾經經歷過如此嚴苛考驗。「我不是好命仔，但是是最打拼，林岱樺就是打不倒的高雄女兒，充滿了正能量。這次高雄市長選舉比的不是靠山，也不是比大咖，更不是比誰是誰的細漢的」，是一場公民運動、市民最大咖、才是天王。

