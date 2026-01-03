政見會》許智傑：沒有我、三井百貨不會到鳳山

民進黨立委許智傑 圖：翻拍自民視新聞

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長候選人許智傑今(3)日在政見會表示，他從基層做起，在高雄服務27年，是唯一有地方首長經驗的領導人，如果沒有許智傑，「三井百貨公司」LaLaport不會到鳳山來。黃埔新村也會已經被拆遷。

民進黨高雄市長提名電視政見發表會今日下午在民視舉行。

許智傑申論時先唱了一段滅火器樂團的「高雄驛起飛」歌，「海風吹啊吹，高雄準備要飛.....」。他要延續謝長廷、陳菊、陳其邁市長讓高雄更美更好。他與其他候選人不一樣的地方是，他從基層的鳳山代表當起，高雄市議員、鳳山市長、立委，在高雄服務27年。他是唯一有地方首長經驗的領導者。如果沒有許智傑，「三井百貨公司」LaLaport不會到鳳山來。黃埔新村也會已經被拆遷，他把全國最有歷史文化的眷村保留下來。

廣告 廣告

許智傑說， 他也幫高雄爭取最多直飛航線。他要爭取高雄機場到桃園機場的接駁機復飛，出國直接在高雄機場check-in，桃園機場轉機。

許智傑說，65歲以上長輩打皮蛇疫苗免錢，並把社會福利等整合進高雄的app。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍要闖關黨產條例白喊卡！民進黨：別為虎作倀搶劫國家400億

朝野僵局柯文哲怪賴清德 民進黨：多次遞橄欖枝遭無情杯葛