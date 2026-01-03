政見會》賴瑞隆稱「第一個老闆是蘇貞昌」、邱議瑩：蘇貞昌幫我加油

民進黨高雄市長初選電視會 圖：翻拍自民視新聞

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選今(3)日下午登場。新系立委賴瑞隆與陳其邁支持的邱議瑩大打蘇貞昌牌。賴瑞隆說，「我人生第一份工作就是擔任蘇貞昌院長的助理，已經通過最嚴苛檢驗」。邱議瑩則提11月30日鳳山造勢，蘇貞昌院長與陳其邁市長後援會幫她加油。

民進黨高雄市長提名電視政見發表會今日下午在民視舉行。

賴瑞隆說，他人生第一份工作就是擔任蘇貞昌院長的助理，已經通過最嚴苛檢驗，隨後進入勞委會跟隨溫暖的陳菊院長，深入勞工業，進入高雄市政府歷經建設局、觀光局、新聞局長、海洋局長，十年政務官資歷，高雄市政充分瞭解。

廣告 廣告

賴瑞隆說，他在2013年邀請巨型黃色小鴨來台灣展出，轟動全台。陳菊在2009年舉辦世運會，他也邀請五月天來高雄舉辦第一場五萬人演唱會，洗刷蚊子館疑慮。這也是演唱會經濟開始。高雄早就不只是工業之城，這也是他的承擔與遠見。

賴瑞隆說，這次初選他提出12場次政策願景說明，率先提出亞灣3.0候選人。未來將透過58公頃的205兵工廠土地導入TOD，配合規劃大巨蛋15公頃森林公園，整合高鐵進入高雄車站讓大高雄交通更加便捷。

賴瑞隆說，他也提出差別電價，讓承受外部成本城市能夠得到公平合理對待。並是第一個揭露柯志恩財劃法惡修的人員。這讓高雄損失兩百多億。在座三位兄弟姊妹，「也都是我的戰友，我們共同面對的對手是柯志恩」。

邱議瑩申論時說，去年11月30日鳳山造勢，感謝康裕成議長、無黨籍的曾俊傑副議長、蘇貞昌院長、陳其邁市長的後援會幹部及競選團隊為她加油，這代表「我雖然沒有派系，但是我也不是孤鳥，我也會是最強的高雄市長，我也是初選後最能夠整合民進黨，大選率領民進黨戰贏國民黨的候選人」。

邱議瑩說，2026年議會也要過半，她是最強的母雞。也舉辦六場政策發表會，提出數十項政見及政策白皮書。她也提出24小時「南星計畫區」，現有小港機場要用都更成為新創園區。她是最能接棒陳其邁，開創未來的人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍要闖關黨產條例白喊卡！民進黨：別為虎作倀搶劫國家400億

包場《冠軍之路》迎接2026新局 賴瑞隆：高雄隊團結邁向勝利