政見會「零投影片」問答流暢受好評 林俊憲：市政未來不能靠背稿

立委林俊憲29日在政見發表會上全程脫稿、口條流暢，獲與會成員認可。（圖／林俊憲辦公室提供）

台南新芽協會昨（29）日舉行台南市長參選人政見發表會，參選人林俊憲以「零投影片」方式上場，全程口說論述各項市政願景，展現對台南城市問題的深度理解與長期準備，凸顯市政藍圖已爛熟於心。林俊憲表示，市政不是看著投影片念數來寶，而是要真正理解問題、知道癥結在哪裡、以及人民需要什麼。「台南的未來不能靠背稿，而是要靠真正準備好的人。」

政見會上，公民團體提出的問題橫跨多個領域，包括文化保存與教育專業、環境保護與生態永續、性別平等與社會支持、交通與城市治理、產業升級與區域發展。對此，林俊憲逐題回答，並提出具體可行的政策解方。

在人本交通上，林俊憲主張跨局處整合，改善行人安全；文化方面，他提出建立長期藍圖，讓府城成為具有歷史光榮感的文化都市；在教育方面，他承諾將簽署團體契約，保障教師與學生的權益；面對能源與環境議題，林俊憲倡議以科學治理與透明程序，兼顧永續與地方參與；而在性別平等與育兒議題上，他則提出多項具體社會福利政策，打造更友善的生活城市。

會後，多位參與的公民團體成員表示，林俊憲的回答「即問即答、不拖不閃」，也能在最短時間內點出問題核心並提出可執行的路徑，顯示其不只熟悉中央法律制度，也非常了解台南地方需求，展現罕見的即戰力。

林俊憲強調，他將持續透過與公民社群對話、與專業團體合作，讓市政願景更完整。「台南下一階段要做的，就是投資市民。從孩子到長輩，從文化到產業，從交通到環境，台南需要一位真正準備好、能整合市府並落實改革的市長。」

