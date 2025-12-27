政見發表談優點成反諷？ 林俊憲、陳亭妃火藥濃
民進黨台南市長初選殺得激烈！有意角逐的立委林俊憲和陳亭妃在政見發表會上同台交鋒，被要求稱讚對方優點，卻當場演成「高級酸」。林俊憲譏諷對手「準備八年、但選市長不是在排隊」；陳亭妃反殺，說羨慕林俊憲「資源多、連遊覽車都比別人多」。
民進黨台南市長初選政見發表會27日登場，雖然場面看似「先禮後兵」，但立委陳亭妃與林俊憲一登台就火藥味十足，雙方不約而同搬出黨主席賴清德來為自己背書。
民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「賴委員選市長初選的時候，就六個議員，那為什麼陳亭妃不行呢？我相信亭妃的身段比誰都柔軟。」民進黨台南市長參選人林俊憲說：「亭妃說的賴清德選市長，初選當時6個議員，我就是其中一個。」
雙方除了各自闡述政見，當被主持人要求「別這麼劍拔弩張」、試著說出對方一個優點時，場面反而瞬間變成「高級酸」大賽。民進黨台南市長參選人林俊憲說：「亭妃委員有可取之處，準備很久了，她準備了8年，但選市長不是排隊，選市長是選最適合、最有能力的。」民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「我很羨慕俊憲委員資源特別多，因為他造勢場可以辦很多場，然後遊覽車一台一台的載。」
除了互酸資源與資歷，針對台南綠電遭汙名化的敏感議題，兩人攻防更是激烈。林俊憲主動出擊，點名與陳亭妃政治盟友關係密切的前議長。民進黨台南市長參選人林俊憲說：「有藍有綠，台南還有一個前議長郭信良，這都是弊案發生的，我們當然要偵辦，要查到底。」民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「今天議會的事關我什麼事？議會的事情發生太多了，媒體報導說之前我們的民進黨議長、副議長，要跟國民黨的換票嗎？不是這樣嗎？那為什麼這些都不講？然後就挑你們要講的。」
陳亭妃有備而來，拿出自製手板提及假民調問題。至於初選落幕後是否願意支持勝出的對手？兩人再度交鋒。民進黨台南市長參選人林俊憲說：「初選的結果我接受，我如果沒贏，我支持我的對手，我如果贏，你要支持我啊。」民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「賴清德主席在說『不要黨內互打』，亭妃在所有的民調都是贏的，所以這對我不是問題。」
陳亭妃在會後聯訪時補充，自己絕對不會脫黨參選，但對初選結果信心滿滿。這場週末登場的政見發表會，雖名為君子之爭，實則砲火猛烈、刀刀見骨。
