政見跟風也能翻車？李四川跟蘇巧慧寵物政見 網：不懂裝懂
[FTNN新聞網]政治中心／台北報導
國民黨新北市長候選人今（9）日公布六大寵物政見，內容涵蓋動物醫院到到毛小孩生命園區，試圖拉攏毛孩父母族群。不料此政見在Threads上收到許多負面評價，許多網友紛紛表示「『牠都不敢生病』動物跟你說的？」、「 要拿所有納稅人的錢去幫領養的寵物去負擔看病的錢？」、「
毛孩要生病就生病，最好是還有在管你飼主經濟能力」、「 蘆洲的醫院都不蓋，蓋什麼寵物醫院」，並不買單李四川的政策美意。
另一方面，民進黨新北市長候選人蘇巧慧在五月底時也提出寵物政見，包括「擴大疫苗施打和健檢範圍」、「提升夜間醫療能量」、「擴大實施寵物長照」。蘇巧慧的寵物政見著重於在現有政策上擴大實施，而李四川的動保政見則著重在成例如醫院、生命紀念園區、救傷收容中心等，比起蘇巧慧的政見試圖建立更多新設機構，但也引起網友質疑用全民納稅金照顧養寵物的族群並不合理。
也有網友直言「 希望飼主在成為飼主之前，可以好好掂量自己的能耐，一次生個好幾萬的病你扛不扛得住？扛不住就不要硬養，然後老了病了才在送養還棄養」、「 不要因為蘇巧慧提毛孩政策獲得飼主們支持就硬提」。候選人如何在動物福利和公共利益間，找到最合適的政策做法，考驗候選人及團隊智慧。
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