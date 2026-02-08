政見遭疑！黃：雖是「綠支持者」仍願溝通 攤商：轉移話題

新北市 / 綜合報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨(7)日到市場拜年時，被一名攤商老闆質疑政策不夠具體，攤商還詢問，民進黨參選人蘇巧慧提出假牙補助5萬，你要提多少？對此黃國昌當下並未正面回應，而是在今天指出，對方雖然是蘇巧慧支持者，但他還是願意敞開心胸溝通；但攤商也反駁，怎麼不說他是國民黨的？批評黃國昌被「打趴了」就轉移話題，更下戰帖要公開辯論。

民眾黨新北市長參選人黃國昌VS.攤商說：「新年快樂，你要把新北市帶到哪邊去，把新北市帶到更好的地方去，更好是什麼地方。」民眾黨新北市長參選人黃國昌，和市議員陳世軒掃街過程，遇上攤商靈魂拷問，但對於黃國昌的回答他似乎很不滿意。

廣告 廣告

民眾黨新北市長參選人黃國昌VS.攤商說：「針對我們的老人家，他們的健康檢查，完全由新北市府來負擔，65歲假牙你要補助多少，是，我知道啦，這個是...，蘇巧慧說5萬，你要補助多少。」老闆點出政策問題雙方展開數分鐘激辯，最後攤商老闆還握住黃國昌的手，請託提出老人福利和路平建設等政策，但對於被選民提出挑戰的意外插曲，事隔一天黃國昌這樣說。

民眾黨新北市長參選人黃國昌VS.攤商說：「那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但是我還是非常願意敞開心胸，跟他好好地溝通。」攤商說：「我打趴他，他就認為我是蘇巧慧的(支持者)，他怎麼不會說我是國民黨的，他在轉移話題，他假如有資格有膽量，來公開辯論，我非常地樂意。」攤商老闆祭戰帖要和黃國昌公開辯論，但黃國昌也把炮口對準蘇巧慧，質疑她提出的政策並不可行。

民眾黨新北市長參選人黃國昌VS.攤商說：「一個人5萬塊，一年是220億，把所有的資源用在刀口上，而不是沒有財政規劃的情況之下，提出不負責任，大撒幣的政策。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「我們的政見都是非常負責任的，從免費營養午餐，到減輕醫療醫療負擔，從幫長輩換假牙，到升級敬老卡。」新北市長選戰，綠白雙方各自端出政治牛肉，就看選民買不買單。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨徵召參選新北市長 黃國昌：新北 我來！

新北藍白合未明！黃國昌率退警消提告 蘇巧慧推政見

黃國昌喊藍白「打高雄」戰略布局是柯！ 綠批白沒選票

