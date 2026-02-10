政論大風吹 三立政論節目主持人傳將異動

三立政論節目主持人許貴雅。(劉祐龍攝影)

媒體圈近日傳出，三立新聞台自今年三月起，內部節目時段與主持人配置將出現調整，引發外界關注。相關人士指出，此波調整以晚間新聞與政論、財經節目帶為重點，部分熟面孔主持人去向亦有所變動。





根據流出的訊息顯示，現任主持人陳斐娟傳出將轉往晚間22:00時段，並以財經內容為主軸；另外知名政論節目主持人許貴雅將轉戰三立的網路政論節目94要客訴，原本所屬時段20:00至22:00，傳將由李正皓接手，是否屬於正式定案，目前三立方面尚未對外說明。

對於上述傳聞，三立新聞台並未發布正式公告證實，相關人事與節目調整細節，仍有待官方說法出爐。媒體圈人士分析，隨著新聞市場競爭加劇，電視台針對節目結構與時段策略進行滾動式調整，已屬常態，實際影響仍需觀察三月新節目表公布後才能明朗。