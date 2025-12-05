政論節目酸小草女神泳裝照！陳智函轟無底線

▲吸豬哥票？政論節目酸小草女神泳裝照！陳智函怒轟：關妳們屁事？（圖／記者葉政勳攝，2025.11.18）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪），表態要參選台中市議員，因為外型出眾被封為「小草女神」，三立政論節目《新台灣加油》節目中，劉芩妤泳裝照被嘲諷「吸豬哥票」，民眾黨立院黨團主任陳智菡反擊，質疑此類內容「真的是台灣社會所允許的嗎？」

政論節目對劉芩妤在個人社群發布的泳裝照片「品頭論足」，立刻引發爭議。陳智菡指出，劉芩妤僅是有意參選的黨員，目前尚未被正式提名，私人照片卻馬上成為政論節目題材，質疑該節目在未取得本人授權的情況下，擅自將私人照片搬上螢幕「大肆品頭論足、指指點點」。

陳智菡強調，不論是劉芩妤或任何朝自我理想前進的女性，都不希望其努力被「性別刻版印象」給模糊稀釋、訕笑詆毀。為劉芩妤辯護，表示她不論在黨部或主持活動時，穿著都恰如其分，「人家私下怎麼穿搭，到底是關妳們屁事？」

陳智菡最後向節目發出嚴厲質問，「貴節目除了討論女性從政者的粉底液、身材、外貌，毫無底線的笑人、損人、黑人，還有沒有能力，產出更好的腳本？」呼籲政論節目應回歸理性討論，勿透過貶低女性來製造話題。

