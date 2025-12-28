政變後緬甸首度舉行大選 反對黨缺席遭批缺乏公信力

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），對著鏡頭展示小指上的墨水，並公開宣稱這是一場自由且公平的選舉。

緬甸在12月28日展開2021年政變後，首次大選。除了軍方高層現身的投票所，以及首都奈比多、有民眾清晨6時多就來排隊投票之外，其餘地區的投票狀況顯得相對零星。法新社記者觀察，像是大城仰光蘇雷塔附近的投票所，有的時段記者與選務人員就多過選民。

美聯社記者哈默表示，「多數的國際社會都將這場選舉，形容為一場『騙局』，但中國、印度與俄羅斯都表態支持，軍方希望他們能說服其他國家，重新與緬甸接觸。」

由於緬甸長久以來持續內戰，多數由反政府軍控制的區域，以及爆發激烈衝突的地區，民眾都失去了投票權。像是緬甸撣邦南部的貝貢與西部的若開邦等地，就完全被排除在大選以外。

哈默說道，「事實上，緬甸國內有相當大的地區不在軍方控制之下。」

緬甸若開邦居民喬敏登則說：「這場選舉只是為了讓他們把軍服換成便服，繼續緊握權力不放。」

緬甸撣邦青年曼帝表示，「我認為即使在選舉之後，針對我們家鄉的空襲和暴行仍將持續。」

緬甸軍政府將這場選舉，宣傳為「重返民主」的一步，但事實上它被聯合國人權事務高級專員批評，選舉是在「暴力與鎮壓的環境下」進行，因為選舉前夕當局引用一條新法，逮捕了200多名批評當局與這場選舉的人士。

這次的大選，共分成3個階段投票，分別是12月28日、1月11日與1月25日，但計票與結果發布的時間並沒有公布。

此外，根據軍方在2008年制定的《憲法》，上下議院將各保留四分之一軍方席次，因此從總統的產生到司法等關鍵人事任命，還是將牢牢掌握在軍方手中。