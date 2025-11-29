政變自導自演？西非領袖批：幾內亞比索總統「可恥」

編譯林浩博／綜合報導

西非小國幾內亞比索26日驚傳軍事政變，總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embaló）遭到推翻。但時機點實在太湊巧，因為再隔一天當局就要公布總統大選開票結果。奈及利亞前總統喬納森（Goodluck Jonathan）與塞內加爾總理桑可（Ousmane Sonko）就懷疑，這一切都是恩巴羅自導自演，畢竟恩巴羅過去就被控利用危機，替自己的政權續命。

幾內亞比索遭推翻的總統恩巴囉。都遭反對派與部分西非領袖質疑，在自導自演政變，以為自己延續統治鋪路。（圖／翻攝自X平台 @Worldsource24）

「這不是政變」

軍方自從發動政變，就中止了選舉程序、擋下了開票，他們堅稱這是為了阻止動搖國家穩定的陰謀。

廣告 廣告

53歲的恩巴羅遭軍方拘禁，但不久即獲得釋放，於27日搭乘軍機逃到塞內加爾。

但政變過程疑點重重，奈及利亞前總統喬納森，當時正帶領西非長老論壇（West African Elders Forum）的選舉觀察團來到幾內亞比索，他就直呼「這不是政變」。

喬納森稱這其實是「儀式般的政變」（ceremonial coup），並非是真正的奪權行動。喬納森質疑政變前的種種不合理，還有為什麼人應被控制的恩巴羅，竟能打電話給法國電視台France24，宣告說：「我被免職了。」喬納森認為，這和其他真正的政變，相差實在太多。

不只喬納森如此想，塞內加爾總理桑可也在國會答詢時，直言「在幾內亞比索發生的事情是一大恥辱」。

喬納森和桑可雙雙都要求幾內亞比索公布大選結果。這次大選投票率，據估計高達65%。

奈及利亞前總統喬納森。他和塞內加爾總理桑可，都公開質疑幾內亞比索發生的是「假政變」，用以幫助現任總統延續統治。（圖／翻攝自X平台 @AnabaJr）

兩年沒國會

兩名西非領袖的懷疑，也給了幾內亞比索的反對派底氣，他們認為這場所謂的「政變」，是恩巴羅自己所策劃。部分公民團體也痛批這是場「假裝政變」（simulated coup）。據多名研究人員表示，未政變前流出的投票結果顯示，反對黨候選人狄亞斯（Fernando Dias da Costa）勝選。

恩巴羅曾自述，在位期間多次遭遇政變的危機，但批評方指控，他都是製造危機來替自己的統治續命。像是2023年12月，恩巴羅就以遭遇政變未遂為由，解散了國會，使得幾內亞比索近2年都無立法機構的存在。

幾內亞比索政變後，與恩巴羅關係密切的陸軍參謀長恩塔姆（Horta N'Tam）將軍，自立為領導人。28日，恩塔姆指定了前財長維埃拉（Ilidio Vieira Té）擔任總理。

由於發生軍事政變，非洲聯盟與西非經濟共同體都暫停了幾內亞比索的會籍，後者並呼籲軍隊撤出首都，返回軍營。

常常政變的國家

幾內亞比索時常發生政變，又苦於毒品販運的猖獗。軍方這次政變的理由，即阻止某個獲得毒梟支持的政客破壞國家穩定之陰謀。

當地一個三寶媽告訴BBC，她這一生經歷過很多次政變，但她仍很驚訝人們會想知道大選結果。這位媽媽說：「我們聽到槍聲。我們逃跑。我們試著收拾包袱回家。」

另一名在首都的居民則說，他很不滿事情的發展：「這把國家丟入混亂，對任何人都沒好處。」

不過，也有民眾稱讚軍方做得好：「只要他們能改善國家的民生狀況，我就不反對軍事統治。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

孟加拉前總理哈希納判死！政變下的倖存者成血腥鎮壓主導 流亡印度苟活

秘魯宣布斷交墨西哥！「涉政變前總理」逃墨大使館獲得庇護 震驚發聲了

馬達加斯加Z世代抗爭始末一次看！平均年薪6百美元 民怨引政變推翻總統

神隱多日終於出面！精銳部隊叛變 馬達加斯加總統開直播宣布已落跑

